Ostrach Reinhold-Frank-Schulzentrum: Oliver Paul folgt Bernhard Weh als Schulleiter nach

Ostrach – Der Wechsel ist vollzogen am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal. Vor gut 150 Gästen wurden am Donnerstag Bernhard Weh als Schulleiter verabschiedet und Oliver Paul als Nachfolger eingesetzt.

Bernhard Weh wurde durch den leitenden Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß in den Ruhestand versetzt, die Einsetzung von Paul übernahm Schulamtsdirektor Maximilian Groß. Die Feierstunde mit Auftritten des Schüler- und Lehrerchors erlebten Schüler, Bürgermeister Christoph Schulz, die evangelische Pfarrerin Angelika Hofmann und der katholische Pfarrer Meinrad Huber, Amtsleiter, Gemeinde- und Ortschaftsräte, zukünftige Kollegen und sämtliche Mitarbeiter der Schule.

Gerne habe er die Aufgabe übernommen, Bernhard Weh in den Ruhestand gehen zu lassen, sagte leitender Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß, nach 43 Dienstjahren als Lehrer und Schulleiter. "Ihre Verabschiedung findet in einer Zeit großer Veränderungen in der bildungspolitischen Landschaft statt, an den Sie insbesondere während Ihrer Dienstzeit hier am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal maßgeblich beteiligt waren", sagte Schultheiß. Auf den Schulnamen ging zunächst Bürgermeister Christoph Schulz ein. "Am 20. Juli jährt sich das Stauffenberg-Attentat auf Hitler." Damals sei auch der im Ostracher Teilort Bachhaupten aufgewachsene Reinhold Frank gefangen genommen und später in Plötzensee hingerichtet worden. Schulz würdigte die Arbeit von Bernhard Weh, der im Juli 2013 das Amt als Schulleiter angetreten hatte. In Ostrach sei Weh auf engagierte Kollegen und auf vier Schulformen getroffen, deren Aufgaben, insbesondere im Gemeinschaftsschulentwicklungsteam, er voll unterstützt habe. Weh stehe für eine hervorragende und unkomplizierte Zusammenarbeit, so Schulz.

Lob für Weh gab es auch von Schulamtsdirektor Maximilian, der anschließend Oliver Paul in sein neues Amt einführte. Vor 20 Jahren habe Paul seine erste Staatsprüfung abgelegt. Er besitze die Lehrbefähigung in Deutsch, Geschichte, katholische Religion, Technik und Naturwissenschaftliches Arbeiten. Oliver Paul sei ein Mann, der sich zeige, der auch Verantwortung übernehme. Ab 1. August gebe er am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal die Richtung, den Ton und auch das Tempo vor.

Fortan wurde es lauter und bunter in der Schulaula: Zunächst traten der Schüler- und Lehrerchor auf. Ihrem bisherigen Schulleiter widmeten sich die Sänger mit umgetexteten Liedern: "Die Schule war für dich dein ganzes Leben" und "Leave the World a little better". Ein besonderes Dankeschön mit Erinnerungen an Weh überreichten Daniela Frey und Annika Rössler im Namen des Kollegiums. Locker und leicht traten Jessica Möhrle und Justine Kopatschek von der Schulsozialarbeit auf.

Am Ende meldeten sich Bernhard Weh und sein Nachfolger Oliver Paul zu Wort. Ersterer schlug einen weiten Bogen in die Anfänge seines Lehrerdaseins, Paul fasste sich kürzer. Er dankte allen, die dazu beigetragen haben, "dass meine Amtseinsetzung in dieser schönen Form stattfinden konnte". Für ihn, so Paul, sei die Offenheit eine der wichtigsten Bedingungen zum Gelingen im System Schule.