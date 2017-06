Ostrach Pflegegipfel im Altenpflegeheim St. Elisabeth in Ostrach

Den dritten "Pflegegipfel" organisiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß in der Begegnungsstätte des Elisabethenhauses in Ostrach.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß organisiert zum dritten Mal einen sogenannten "Pflegegipfel" und hat dazu den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Georg Nüßlein am heutigen Mittwoch ins Elisabethenhaus nach Ostrach eingeladen. Um 13.30 Uhr findet in der Begegnungsstätte ein Pflegefachgespräch statt, zu dem auch die Bürgerschaft eingeladen ist. "Die Meinung der Menschen zur allgemeinen Situation im Bereich der Pflege ist uns sehr wichtig", hofft Bareiß, dass viele Bürger zu dem Informationsaustausch kommen. Georg Nüßlein ist in der Bundestagsfraktion für die Gesundheitspolitik verantwortliche und weiß, dass der demografische und soziale Wandel die Versorgung pflegebedürftiger Menschen im ländlichen Raum vor große Herausforderungen stellt. Denn die demografische Entwicklung und der Anstieg der Lebenserwartung führen dazu, dass immer mehr Menschen im Alter auf Pflegeleistungen angewiesen sind. Bekanntlich hat der Bundestag deshalb das seit Januar 2017 geltende Pflegestärkungsgesetz verabschiedet, das etliche Verbesserungen für die Pflegebedürftigen und auch Pflegeanbieter brachte. Dies bestätigt auch Annegret Jäger, Leiterin des Elisabethenheims. Die Reform habe die Pflegekräfte samt Verwaltung gefordert, aber nach rund fünf Monaten zieht Jäger insgesamt eine positive Bilanz, wobei es noch Feinjustierungsbedarf gebe, hat sie die Kostenerstattungsregelung für Heimbewohner mit Pflegegrad 1 im Blick. Für Menschen, deren Einkommen oder sonstiges Vermögen zur Finanzierung des Heimplatzes nicht ausreicht, übernehmen üblicherweise die Sozialhilfeträger die Restkosten, was beim Pflegestärkungsgesetz für den Pflegegrad 1 nicht exakt geregelt wurde.

Als wirkliche Entlastung für pflegende Angehörige lobt Annegret Jäger die zusätzlichen finanziellen Leistungen für die Tagespflege, die das neue Gesetz ermöglichte. Das von der Caritas betriebene Elisabethenheim ist mit 34 vollstationären Plätzen eher eine kleine Einrichtung, aber dadurch könne man in Ostrach die wohnortnahe Versorgung aufrechterhalten. Zusätzlich gibt es vier Tagespflegeplätze, einen eigenen Fahrdienst und stolz ist man auf die "Begegnungsstätte", die dank ehrenamtlicher Helfer betrieben werden kann. "Wir können noch weitere Helfer gebrauchen", ergänzt Jäger, dass die Begegnungsstätte durch eine Spendenaktion der Seelsorgeeinheit Ostrachtal finanziert wurde und die für Festivitäten oder auch den offenen Mittagstisch für Ostracher Senioren genutzt wird. Im ELO sind derzeit 45 Beschäftigte, darunter acht Auszubildende, darunter zwei angehende Hauswirtschafterinnen. Um auch künftig ausreichend Personal zu haben, schlägt Annegret Jäger vor, rückkehrwilligen Fachkräften, die beispielsweise nach einer Babypause wieder einsteigen wollen, deren Betreuungskosten für die notwendigen Hort- und Kindergartenplätze zu reduzieren. Beim heutigen Pflegegipfel fungiert die ELO-Chefin als Gastgeberin, aber sicher werden die CDU-Politiker Jäger und ihre Kollegen nach ihrer Meinung zur Pflege fragen.

Bürgerdialog

Der Austausch mit Vertretern der kommunalen, kirchlichen und privaten Träger findet am heutigen Mittwoch um 13.30 Uhr in St. Elisabeth statt. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Pflege und die Leistungen. Reichen sie aus, um die Angehörigen und Pflegekräfte entlasten zu können und wie können die Bedingungen für die Pflegeberufe verbessert werden?