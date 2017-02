Ostrach Ostracher Senioren feiern närrisches Kaffeekränzle

Im Elisabethenheim sorgten viele Akteure sowie Pfarrer Meinrad Huber und Bürgermeister Christoph Schulz für einn närrischen Nachmittag voller Witz und unterhaltsamen Sketchen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für jeden Fasnetsgeschmack war etwas dabei beim närrischen Kaffeekränzle des Senioren- und Altenwerkes Ostrach. Für Irmgard Selbherr und Rosa Wagner war es nicht leicht, die Lücke zu schließen, die sich aus dem Umbau des Pfarrheimes ergab.

Aus dem gewohnten Seniorenball machten die Initiatoren ausnahmeweise ein „Närrisches Kaffeekränzchen“. Die Begegnungsstätte im Elisabethenheim wurde Ausweichquartier und dort erfreute einen Nachmittag lang ein fröhliches Programm mit Musik, Comedy und Kabarett die Gäste aus der ganzen Seelsorgeeinheit. Akteure, wie Helga und Gerhard Daiker, die früher auf der großen Narrenbühne als Publikumslieblinge auftraten, sorgten für Stimmung. Für das I-Tüpfelchen sorgte die Prominenz aus dem kirchlichen und kommunalen Bereich, nämlich Pfarrer Meinrad Huber und Schultes Christoph Schulz, die sich mit der umständlichen Quartiersuche in das Programm einbrachten. Klara Rundel führte durch das bunte Programm und gab die Bühne frei für die Musikanten Karl Sommer, Josef Baur und Rudi Kober. Man konnte ihnen nicht anmerken, dass sie „in die Jahre“ gekommen wären.



Schwierig war es für das Ehepaar Hugo und Klara Rundel, sich mit den hochdeutsch sprechenden Enkeln zu unterhalten. „Wem Gott ein Amt gibt“ hieß die Nummer, die vom Publikum mit großer Aufmerksamkeit verfolgte, zeigte sich doch, dass die Atmosphäre zwischen Gemeindeoberhaupt mit dem in der Nachbarschaft lebenden „Neuen“ im Pfarrhaus stimmt. Der Auftritt der Daikers, unterstützt von Anni Schweikart und Karl Ströbele, war kabarettistischer Höhepunkt, indem die Bühnenkünstler sich mit den Problemen von Früher und Heute, melodisch gespickt mit bekannten Volksliedern, in die Herzen des betagten Publikums hinein sangen und spielten.

Schunkelrunden sorgten für den lückenlosen Ablauf des originellen Fasnachtshöhepunktes der Ostracher Senioren.