Ostrach Ostracher Kirchenchor: Schön wie Engelsgesang

Kirchenchor Einhart begeistert in St. Pankratius. Weihnachtliche Einstimmung vor vollen Bänken

Stehend und mit langem Beifall bedankte sich das Publikum, während die Mitglieder des Kirchenchors Einhart nach dem 24. Adventssingen in der Sankt-Pankratius-Kirche ausmarschierten. Auch in diesem Jahr war das Gotteshaus wieder so gut besucht, dass die Plätze knapp wurden. Zusammen mit der Saitenmusik Kronwitter, dem Ostracher Bläser-Ensemble und Franz Wohlfahrt stimmten die Sänger ihre Zuhörer weihnachtlich ein.

Der Chor gab unter anderem mit "Angel's Carol" sein Bestes. Die Mitglieder sangen von den "Angel's Voices" und ließen diese durch die Kirche schwingen. Die gesangliche Höchstleistung des Chors unter der Leitung von Stefany Wohlfahrt begeisterte alle, was auch nach dem Konzert untereinander ausgetauscht wurde. Brillant erklangen die Stimmen zu "Maria durch ein Dornwald ging", wobei zunächst die Frauen zu hören waren, zu denen die Männer mit kräftigen Bässen einstimmten. Sehr feierlich sang der Chor "Leise rieselt der Schnee", worin feine, eigene Akzente gesetzt wurden. Aus über 30 Kehlen ertönten präzise und kräftige Töne, die die Liebhaber des musikalischen Erlebnisses auf ihre Kosten kommen ließ.

Einer davon war der ehemalige Landrat Dirk Gaerte. Zusammen mit seiner Frau ließ er keine Fragen offen: "Wir brauchen das, sonst ist für uns keine Adventszeit", sagte er. Sie kämen jedes Jahr und das nun schon seit mindestens 18 Jahren. Damit unterstrich das Paar seine Begeisterung. "Das muss sein, denn es ist einfach schön", so Gaerte, der gleich seinen Besuch fürs nächste Jahr ankündigte. Ebenfalls überzeugt haben die Sänger den neuen Hausherren der Kirche, Pfarrer Meinrad Huber. "Ich bin beeindruckt", waren seine Worte, die er abschließend übers Mikrofon loswerden wollte. Für ihn sei es das erste Mal gewesen, wohingegen manche den Chor schon seit Jahrzehnten kennen würden.

Meinrad Huber verlieh seiner Begeisterung Ausdruck, indem er explizit aufzählte: "Ich bin beeindruckt vom Chor, ich bin beeindruckt von den Texten, beeindruckt von der Stubenmusik und von den Musikern." Besonders ansprechend fand er die Geschichte über den Aufbau der Krippe zu Weihnachten, vorgelesen von Franz Wohlfahrt. Eingebettet in leise Klänge der Musik, die von Zither, Harfe und Kontrabass ertönte, stimmte der Text viele Zuhörer nachdenklich, wie er von dem alljährlichen Ritual erzählte: "Immer am Vormittag des Heiligen Abends baute ich meine Krippe auf dem Tisch im Wohnzimmer auf", begann Wohlfahrt. "Aber letztes Jahr ließ ich den Platz einmal frei. Jetzt steht nichts und füllte ihn mit Leere." Diese schaute er lange an, bis die Leere auch ihn erreichte. "Ich spürte, wie all meine Leiden verstummten und allmählich Bilder in mir auftauchten." Aus dem Nichts vernahm er eine Stimme: "Ich bin dein Gottvertrauen." Danach brachte Wohlfahrt weitere Denkanstöße in den Raum und bereicherte so den Abend.