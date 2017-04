Ostrach Ostracher Gesamt-Feuerwehr wartet mit stabilen Zahlen auf

Viele Anschaffungen werden von der Wehr getätigt. Beförderungen und ­Ehrungen stehen bei der Jahresversammlung im Mittelpunkt.

Ostrach – Die Gesamtwehr aus Ostrach kann auf einen extrem stabilen Mannschaftskader blicken. Derzeit besteht die Wehr aus 234 aktiven Wehrmännern und -frauen. Dies bestätigte auch Bürgermeister Christoph Schulz, der bereits bei seinem Amtsantritt vor rund zehn Jahren auf einen Kader von 237 Mannen vertrauen konnte. „Mit diesen Zahlen können wir uns sehen lassen“, zeigte sich auch Kommandant Eugen Kieferle mit diesen Zahlen zufrieden.

Auch Johannes Fularczyk, Jugendwart aus Ostrach und seine Kolleginnen Daniela Tröndle-Jahr aus Burgweiler und Sakia Wetzel aus Einhart konnten mit stolzen 37 Nachwuchskräften glänzen. Zudem konnten aus der Jugendwehr sechs Übernahmen in die aktiven Mannschaften vermeldet werden. Diese wurden zuvor gründlich vorbereitet, denn im Durchschnitt leistet die Jugendfeuerwehr rund 25 Übungsabende im Jahr. Bereits am Samstag nach der Hauptversammlung hatten die Jugendlichen ihren nächsten Einsatz. Dieser fand im Rahmen der Kreisfeuerwehrübung an der Ostracher Kirche statt.

Die Feuerwehr investierte im Vorjahr aber auch intensiv in ihre Ausrüstung. So wurden im Herbst zwei TSA (Tragkraftspritzenanhänger) an die Abteilungen in Tafertsweiler und Levertsweiler übergeben. Daneben ist noch die Umstellung auf die neuen Uniformen in vollem Gange. Zudem stand die Programmierung und Ausgabe der Meldeempfänger für die digitale Alarmierung auf dem Plan. Wie der Bürgermeister vermeldete, ist auch der neue Bedarf vom Gemeinderat bereits genehmigt worden. Außerdem haben die ersten Planungen für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Fahrt aufgenommen. Hier sollen die Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz neue Nutzungsmöglichkeiten erhalten.

Mit 58 Einsätzen verlief das Jahr 2016 in ähnlichen Dimensionen wie das Vorjahr. Bei diesen Einsätzen wurden 1845 Einsatzstunden geleistet. Die technischen Hilfeleistungen stellten mit 37 Ereignissen den Bärenanteil. Dazu kamen dann noch sieben Brandeinsätze, Überlandhilfen und weitere Einsatzfahrten. Damit diese unterschiedlichsten Einsätze auch optimal geleistet werden können, haben sich die Feuerwehrmänner vielfältig weitergebildet. Von den insgesamt 58 absolvierten Weiterbildungen, wurde die Ausbildung am Defibrillator mit 30 Teilnehmern am meisten besucht. Insgesamt wurden von den Abteilungen und der Stadtwehr die stolze Zahl von 145 Proben abgehalten. Bei dieser großen Zahl an Ausbildungsmaßnahmen sind dann eine entsprechende Anzahl von Beförderungen die logische Folge. So konnte durch Kommandant Eugen Kieferle und Bürgermeister Christoph Schulz an diesem Abend insgesamt 18 Beförderungen vorgenommen werden. Außerdem wurden durch Alexander Speck vom Feuerwehrverband und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Dieter Müller die Verbandsehrenspange beziehungsweise das Landesfeuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre und Gold für 40 Jahre an verdiente und langjährig aktive Kameraden verliehen.

Beförderungen