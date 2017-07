Ostrach Ostracher Firmen sind im Finale beim "Großen Preis des Mittelstandes 2017"

Die Firmen HFM, tegos und Widmer, alle aus Ostrach, haben beim 23. Wettbewerb um den "Großen Preis des Mittelstandes 2017" das Bundesfinale erreicht. 4923 kleinere und mittelständische Unternehmen waren für den "Oscar des Mittelstandes" in 16 Bundesländern nominiert worden.

Für den 23. Wettbewerb um den "Großen Preis des Mittelstandes 2017" wurden in den 16 Bundesländern insgesamt 4923 kleine und mittelständische Unternehmen nominiert. "Aus dem Landkreis Sigmaringen haben nur drei Unternehmen die finale Jurystufe erreicht und alle drei Unternehmen kommen aus Ostrach", freut sich Manfred Essl, Wirtschaftsförderer der Kommune über diesen großen Erfolg.

Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Respekt und Achtung“, wobei der Preis nicht dotiert ist. Mit fünf Kriterien wird das Unternehmen in seiner Gesamtheit und zugleich in seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft bewertet, berichtet Manfred Essl. Dabei werden die Gesamtentwicklung beurteilt, die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service und Kundennähe, Marketing. "Die Nichterfüllung nur eines Kriteriums kann zum Ausschluss aus weiteren Stufen des Wettbewerbs führen", ergänzt der Wirtschaftsförderer.

Die Firma Tegos GmbH & Co. KG wurde 1989 in Ostrach gegründet. In den folgenden Jahren etablierte sich das Unternehmen mit den Produktschwerpunkten Türen, Klappen und komplexe Kabelbäume zu einem anerkannten Systemzulieferer der Hersteller von Freizeitmobilen. Vor einigen Jahren begann Tegos mit der Nachrüstung von Türen und Klappen in Freizeitfahrzeugen für Endkunden. Neuestes Geschäftsfeld, basierend auf den Erfahrungen aus dem Bereich Wohnmobile und Wohnwagen ist das Angebot an Insektenschutzsystemen für Immobilen. Tegos ist ein mittelständisches Familienunternehmen und beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter und bildet seit vielen Jahren aus.

HFM Modell- und Formenbau GmbH aus Kalkreute, gegründet 1998, ist ein Hersteller für alle Bereiche des Modell- und Formenbaus und Partner international renommierter Hersteller der Automobilbranche und deren Zulieferindustrie. Der Betrieb ist auch Systemlieferant für den Werkzeug- und Maschinenbau sowie die Luft- und Raumfahrt. Seit vielen Jahren ist HFM auch ein prämierter Ausbildungsbetrieb. Gemeinsam mit weiteren Ostracher Unternehmen gründete die Firma die Ausbildungskooperation, bei der Auszubildende in den Partnerbetrieben zusätzliche Fähigkeiten erlernen.

Die Firma Widmer GmbH wurde vor über 60 Jahren als Ofenbaubetrieb in Ostrach gegründet. Thomas Widmer hat den Familienbetrieb 2007 übernommen und mit der Entwicklung neuer Produkte und Lösungen begonnen. Niedrigenergie- und Passivhäuser benötigen lang anhaltende Wärme, ohne dass die Besitzer oft Holz nachlegen müssen. "In einer kleinen Manufaktur entwickelte Thomas Widmer den Speicherofen kiimoto, der diesen Bedürfnissen entspricht und individuell in Ostrach gefertigt wird", erinnert Wirtschaftsförderer Manfred Essl an die Anfänge des Unternehmens. Jetzt hoffen die Chefs der drei Betriebe, dass man in Bälde gemeinsam von Ostrach nach Berlin fährt.

Prämierung

"Am 28. Oktober werden in Berlin bei der Bundesveranstaltung die Sieger prämiert, unter denen sich dann hoffentlich auch Ostracher Betriebe befinden", drückt Manfred Essl "seinen" Betrieben die Daumen. Im Jahr 2008 erreichte mit der Firma Stecher GmbH aus Sauldorf letztmals ein Betrieb aus dem Landkreis Sigmaringen das Finale.