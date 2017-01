Ostrach Ortsgruppe hat einen neuen Vorstand

Bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins wird ein neues Vorstandsteam gewählt.

Ostrach – Bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe, Ostrach, wurde ein neues Vorstandsteam gewählt, das teilt Karl Binder mit. Vorsitzender ist nun Karl Faißt. Ihm zur Seite stehen Ferdinand Keller und Claudia Harsch. Neue Schriftführerin und neue Rechnerin sind Brigitte Faißt und Gabriele Geyer. Als Erste gratulierten den Gewählten Gauobmann Claus Bayer und der stellvertretende Bürgermeister Alfred Stecher. Sie freuten sich mit den versammelten Mitgliedern über die gelungene Wahl.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Karl Binder, Siegfried Neher und Heidrun Müller hatten nicht mehr kandidiert, standen sie doch alle drei jeweils mehr als 25 Jahre an der Spitze des Vereins. Bei der Versammlung konnte der alte Vorstand noch einmal von einem erfolgreichen Wanderjahr berichten. So wurden elf Sonntags-, 20 Donnerstagswanderungen und eine Wanderwoche angeboten. Insgesamt 647 Interessierte machten mit und wanderten dabei 334 Kilometer. Das zeigt, dass das Bedürfnis für die Aktivitäten des Schwäbischen Albvereins durchaus besteht, heißt es in der Mitteilung weiter. Genauso wichtig wie die körperlichen Aktivitäten sind auch das gemeinsame Erlebnis und das gemütliche Beisammensein nach den Wanderungen. Darum gibt es auch in diesem Jahr wieder ein volles Programm. 16 Sonntagswanderungen werden angeboten, darunter einige mit einer längeren Gehzeit und einmal verbunden mit einer Busfahrt in den Schwarzwald. Wer während der Woche Zeit hat, kann an zwölf Donnerstagswanderungen teilnehmen. Darüber hinaus nehmen die Ostracher auch Angebote der Mengener Wanderfreunde wahr, denn seit einigen Jahren bestehen enge Verbindungen zwischen den Ortsgruppen.