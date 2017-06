Ostrach Neuer Pausenspaß im Reinhold-Frank-Schulzentrum ist fertig

20 000 Euro sind für den neuen Spielplatz in Ostrach investiert worden. Das Gelände ist auch außerhalb der Schulzeit frei zugänglich.

Rund 200 Kinder in neun Klassen besuchen die Grundschule am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal. Und die hatten schon seit längere Zeit einen ganz großen Wunsch, den sie mit Lehrern nun Eltern teilten: einen neuen Spielplatz. Dieser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Bei herrlichem Sonnenschein fand am Freitag die offizielle Einweihung statt. Es gab nur strahlende Gesichter.

Mit einem gemeinsamen Lied eröffneten die Kinder die Feier, ehe die evangelische Pfarrerin Angelika Hofmann und der katholische Pfarrer Meinrad Huber die Segnung vornahmen. Mit der Frage, wie sich Segen denn anfühle, brachte Pfarrerin Hofmann auch so manchen Erwachsenen ins Grübeln. Sei es, wie man oben auf einem Klettergerüst sitze? Mit dem Segen könne man ganz hoch springen und ganz weit landen.

Ohne einen Geldsegen wäre das Projekt aber kaum zu verwirklichen gewesen. Der kam aus der Gemeindekasse. „20 000 Euro haben wir hier investiert“, betonte Bürgermeister Christoph Schulz. 1 500 Euro davon haben die Eltern durch Einnahmen von Schulfesten beigesteuert. Die ortsansässige Firma Müller hatte kostenlos Findlinge und speziellen Splitt als Fallschutz beigesteuert. Entstanden ist ein Spielplatz, der sich wirklich sehen lassen kann. „Die alten Sachen entsprachen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften“, erläuterte Schulleiter Bernhard Weh im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Dringlichkeit nach einer Neugestaltung. Er sei dann einfach zum Bürgermeister gegangenen und der habe sofort sein Einverständnis für eine Neugestaltung signalisiert. In die Planung wurden die Lehrer miteinbezogen und ihre Vorstellungen berücksichtigt.

Für die Kinder war das Miterleben der neuen Gestaltung eine neue Erfahrung. Nachdem alle alten Teile entfernt worden waren, mussten zuerst einmal der Erdaushub getätigt werden. „Mit dem Aushubmaterial haben wir an einer Seite des Spielplatzes einen Wall gestaltet“, erklärte Bauamtsleiter Wilfried Brotzer. Alle Spielgeräte sind sehr massiv aus Robinienholz gefertigt. Laut Brotzer ist diese Holzart das Beste für so ein Vorhaben. Geblieben ist die alte Rutsche.

Der neue Spielplatz ist außerhalb der Schulzeit öffentlich zugänglich. „Unser Hauptspielplatz wird natürlich nach wie vor der Herbert-Barth-Platz sein“, sagt der Bürgermeister. Aber er ist überzeugt, dass auch das Gelände an der Schule seine Freunde finden wird. Über Vandalismus macht er sich keine Sorgen. „Damit haben wir auch auf dem Herbert-Bart-Platz kein Problem.“ Er hofft, dass es auf dem neuen Platz zu keinen Unfällen kommt. So manche Klettermöglichkeit ist nicht gerade niedrig. „Aber durch den Fallschutz ist das Risiko gering“, sagt der Baumamtsleiter. Die Kinder jedenfalls haben den neuen Spielplatz bereits in ihr Herz geschlossen. Hier macht Bewegung richtig Spaß. Das war am Freitag unübersehbar und so mancher Erwachsene wäre auch gerne einmal geklettert. Doch das war auch am Einweihungstag natürlich nicht erlaubt.

Schulzentrum

Grund-, Real- und Gemeinschaftsschule bilden das Schulzentrum. Es ging aus der Freiherr-vom-Stein-Schule hervor, die auf dem heutigen Herbert-Barth-Platz stand. 1971 wurde das erste Gebäude am jetzigen Standort bezogen. Es war es eine Haupt- und Realschule. Im November 2011 erfolgte das Zusammenlegen zu einem Schulverbund. Der Name lautet Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal.