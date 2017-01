Ostrach Naturschutzgebiet "Pfrunger-Burgweiler Ried" ist ausgewiesen

Gegen die geplante Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes, das das Kerngebiet des Naturschutzgebietes "Pfrunger-Burgweiler Ried" umgeben soll, gibt es viele Einwendungen der Landeigentümer.

"Regierungspräsident Klaus Tappeser hat die neue Verordnung zum Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried unterschrieben", informierte das Regierungspräsidium in einer Mitteilung. Bekanntlich ist das Pfrunger-Burgweiler Ried mit 2600 Hektar das zweitgrößte zusammenhängende Moorgebiet in Südwestdeutschland und 785 Hektar sind schon länger als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 1997 scheiterte die geplante Erweiterung des Naturschutzgebietes an erheblichen Widerständen der Landeigentümer. Fünf Jahre später bewilligte das Bundesamt für Naturschutz dann das Naturschutzgroßprojekt Pfrunger-Burgweiler Ried, wobei die finanzielle Förderung mit der Verpflichtung verbunden war, bis zum Ende der Projektlaufzeit das Kerngebiet als Naturschutzgebiet auszuweisen.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, leitete das Regierungspräsidium Ende 2015 ein erneutes Verfahren zur Ausweisung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes „Pfrunger-Burgweiler Ried“ ein. Zwei Ziele verfolgte die Behörde mit dem neuerlichen Vorstoß. So wollte man das zentrale Naturschutzgebiet von 1508 Hektar mit einem flankierenden, so genannten Landschaftsschutzgebiet mit 1315 Hektar umgeben. Da exakt diese Fläche schon 2010 zum Vogelschutzgebiet erklärt worden war, sollten die entsprechenden Regelungen jetzt konkretisiert werden. Aufgrund einer Vielzahl von Einwendungen seitens der Landeigentümer entschloss sich das Regierungspräsidium im April 2016 aber dazu, die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes zunächst zurückzustellen und vorerst nur das Naturschutzgebiet neu auszuweisen. Hier hat es nach Angaben der Behörde viele Gespräche mit den Eigentümern beziehungsweise Interessenvertretern wie dem Bauernverband gegeben und man hat Kompromisslösungen erarbeitet.

Das bestätigt auch Bürgermeister Christoph Schulz auf Anfrage des SÜDKURIER, der als Gemeindevertreter selbst an Gesprächen teilgenommen hat. Noch ungelöst ist allerdings der Streit um die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes. Seitens des Regierungspräsidiums werde argumentiert, dass dieser weitere Schutzcharakter des schon als Vogelschutzgebietes deklarierten Areals, für die Flächeneigentümer keine zusätzlichen Einschränkungen bedeute. Die Landwirte und auch die Gemeinde befürchten allerdings erhebliche Auflagen für die Bewirtschaftung der Flächen oder die Entwicklung von Ortschaften. Nach Angaben des Regierungspräsidiums wird jetzt neu geprüft, wie die Einwendungen der Grundstückseigentümer mit den Erfordernissen des Vogelschutzgebietes in Einklang gebracht werden können.