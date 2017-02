Ostrach Narrenfahrplan der Bauzemeck-Zunft steht fest

Zunftmeister Wanschura verkündet dabei einige Neuerungen: Der Zunft- und Bürgerball wird ebenso vorverlegt wie das Funkenfeuer. Außerdem soll es am Mittwoch vor dem Schmotzigen Donnerstag eine wilde Hexenparty geben.

Die Bauzemeck-Zunft hat ihren offiziellen Fasnet-Fahrplan ausgearbeitet, dabei gibt es einige Neuerungen: Die Wartezeit auf den beliebten Zunft- und Bürgerball wird um zwei Wochen verkürzt, er ist bereits am Samstag, 11. Februar. Damit wurde er auch von Sonntag auf Samstag gelegt: "Viele schaffen am Montag", sagte Zunftmeister Armin Wanschura. "Damit nehmen wir Stress raus."

Die Hauptfasnet startet mit einer weiteren Neuerung. Am Mittwoch, 22. Februar, werden um 19.30 Uhr am Narrenbrunnen die Hexen befreit, damit sie ihr Unwesen treiben können. Das bengalische Lichtspektakel findet wie gewohnt auf dem Herbert-Barth-Platz statt. Neu ist das Hexenzelt. "Nach der Befreiung starten darin die Riedhexen eine Hexenparty", sagt Wanschura. Damit man richtig reinfeiern kann, soll es bis 2.30 Uhr geöffnet sein. Die "Mittwoch vor dem Schmotzigen Donnerstag"-Sause ist eine Idee der Hexen, "da an diesem Abend seit Jahren keine diesem Tage würdige Party zu finden ist", wie sie sagen. Bis 21 Uhr ist der Eintritt frei, danach kostet er zwei Euro.

Die Bauzemeck-Zunft wird das Zelt am nächsten Tag ebenfalls nutzen, es ist nach der Schülerbefreiung ab etwa 11 Uhr besonders für Schüler und Jugendliche geöffnet. Am Nachmittag werden wie gewohnt das Rathaus gestürmt und der Narrenbaum gesetzt. Anschließend ist der Kinderball in der Buchbühlhalle.

Weiterer Höhepunkt soll der Rosenmontag werden, er beginnt 9 Uhr mit dem Narrenfrühstück in der Buchbühlhalle. Um 13.30 Uhr rollt dann der Umzug durch die Straßen. Auch für das Fasnetsende gibt es Neuerungen: Das Funkenfeuer wird um einen Tag vorverlegt auf Samstag, 4. März, 19 Uhr auf dem Schelmenhau. Abmarsch für den Funkenzug ist um 18.45 Uhr am Reinhold-Frank Schulzentrum Ostrachtal.

Eine Information hat der Zunftmeister noch für seine Narren: "Zum OHA-Umzug in Altshausen fährt wieder der Bauze-Express." Abfahrt von Ostrach nach Altshausen ist um 11 Uhr und 12.15, die Rückfahrt nach Ostrach um 17 Uhr und 18.30. Der Umzug beginnt um 14 Uhr. Dazwischen sind die Ostracher Riedgeister dann wieder zu hören mit einem kräftigen "Bauze-Meck!".