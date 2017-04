Ostrach Musikverein Burgweiler präsentiert ein Osterkonzert mit feinster Blasmusik

Die aktive Kapelle des Musikvereins Burgweiler und die Jugendkapelle "BuDe" begeisterte beim Osterkonzert in der Buchbühlhalle.

Ostrach – Anton Böll, Vorsitzender des Musikvereins Burgweiler, wünschte zum Auftakt den Gästen einen schönen musikalischen Abend, und dafür sorgten anschließend das Jugendorchester sowie die Aktiven-Kapelle. Die Jugendkapelle "BuDe" setzte in der bestens gefüllten Buchbühlhalle die ersten musikalischen Akzente. Dirigiert wurde der Nachwuchs von Tom Heilmann. Mona Bauknecht übernahm die Ansagen und vermittelte den Zuhörern die musikalischen Hintergründe. Nach dem Stück "A little Opening" versuchten die Jungmusiker mit "Backdraft" die gefährliche Arbeit von Feuerwehrmännern im Einsatz musikalisch darzustellen. Mit "Nessaja" präsentierten sie gekonnt die wohlbekannten Töne aus der Kinderfilmreihe "Tabaluga". Mit "Spirit of ´69 traf das 36-köpfige Nachwuchsorchester mit einem Medley der drei Oldies "I'm Believer", "Massachusetts" und "Country Roads" ganz den Geschmack des jungen Publikums. Mit viel Beifall animiert durften die Jungmusiker den Marsch "Sousa Medley March" als Zugabe liefern, bevor sie die Plätze auf der Bühne räumten.

Nach einer kurzen Unterbrechung nahmen die aktiven Musiker die Bühne in Beschlag. Unter der musikalischen Leitung von Josef Müller waren im ersten Stück gleich die olympischen Fanfaren zu hören. Ramona Rothmund übernahm die Moderation und stimmte die Gäste auf eine gemütliche Runde in der Abendsonne Italiens ein. Da wechselten sich die sanften Töne der Klarinetten und Piccolo-Flöten ein ums andere Mal mit der aufbrausenden Wucht des gesamten Orchesters ab. Mit "Charles Chaplin" boten die Musiker fröhliche musikalische Passagen, denen sie dann wieder forsche Marschklänge folgen ließen.

Im Anschluss machten die Musiker kräftig Werbung für ihre Veranstaltung "Burg Brass". Um die Einladung zu unterstreichen, lieferten sechs Trompeter und Trompeterinnen mit einer fetzigen Kostprobe einen Vorgeschmack.

Anschließend übernahm Vorsitzender Josef Kugler namens des Blasmusikverbands Sigmaringen die Ehrung von drei Musikern. Dabei vergaß er nicht das Auftreten der Jugendkapelle zu würdigen. "Sie sind nicht nur groß in der Anzahl der Jungmusiker, sondern auch groß in der Leistung", lobte der Verbandschef. Außerdem würdigte er ausdrücklich die Zusammenarbeit der beiden Musikvereine Burgweiler und Denkingen, welche ihren Nachwuchs in der Jugendkapelle "BuDe" vereinigen. Als besondere Auszeichnung wurde Rolf Müller für sein jahrzehntelanges Engagement durch den Vorsitzenden Anton Böll zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach einer kurzen Pause wurde es finster in der Buchbühlhalle. Das Stück "At world´s end" eröffnete Juliane Rauch mit einem leisen Sologesang. Der wurde begleitet von dem schleifenden Geräusch der Fußketten, der in Kutten gekleideten Piraten, die sich mit ihren Laternen den Weg durch die Halle bahnten. Die zunächst klagenden Töne begleiteten den Kampf der Piraten bis hin zu ihrem endgültigen Sieg, den dann das Orchester musikalisch mit Vehemenz unterstrich. Der Auftritt wurde auch durch die Beleuchter unterstützt, die letztendlich das Orchester immer deutlicher in heller werdendes Licht tauchte. Das Publikum war von der Vorführung absolut begeistert. Der "Marsch der Blasmusikfreunde" und die Polka "Egerländer Sonntagsgruß" beendeten dann den kurzweiligen Blasmusikabend. So sah es auch Anton Böll mit seinem Spruch "Schoe war´s", und mit der Polka "Wir sagen Danke" verabschiedeten sich die Musikanten.

Ehrungen

Anna Kettnaker erhielt die Ehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit. Sie spielt Querflöte. Silke Zoller erhielt die Ehrennadel in Silber für ihre 20-jährige aktive Tätigkeit. Sie spielt Bariton-Saxophon. Hubert Zoll erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief für seine 40-jährige aktive Tätigkeit. Er spielt Horn und war zuvor als Es Horn Spieler aktiv. Rolf Müller wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Neben der Trompete und Es Horn spielte er auch die Tuba. Seinen Start hatte der Geehrte im Jahr 1969 als Mitglied in der Jugendkapelle. (ror)