Ostrach Missbrauchsvorwurf auf Schulgelände: Gemeinde weist Vertuschungsvorwurf zurück

Eine Mutter hat einen vermeintlichen Missbrauch auf einem Schulgelände in Ostrach öffentlich gemacht. Zwei Zehnjährige sollen eine Neunjährige sexuell genötigt haben.

Eine Mutter, deren Tochter auf die Ostrachtalschule geht, hatte vor einigen Tagen im sozialen Netzwerk "Facebook" gepostet, dass die Neunjährige auf dem Schulgelände von zwei zehnjährigen Jungen missbraucht worden sei. Sie hatte in ihrem Beitrag konkret den vermeintlichen Ablauf der Handlungen geschildert, wobei diese Nachricht mittlerweile gelöscht wurde. In weiteren Post's wirft die Frau unter anderem dem Schulträger, sprich der Gemeinde vor, den Vorfall "unter den Teppich kehren zu wollen". Nach Angaben der Mutter sollen die beiden Jungs das Mädchen vom Pausenhof ins Gebüsch gezerrt und sexuell genötigt haben, wobei der Vorfall sich vor sechs Wochen ereignet haben soll.

Mit einer Stellungnahme wehrte sich Bürgermeister Christoph Schulz auf der Facebook-Seite der Gemeinde gegen den Vertuschungsvorwurf. Der Post der Mutter enthalte mehrere Unwahrheiten, erklärt der Rathauschef darin, dass man wegen Daten- und Personenschutz mit Informationen sehr zurückhaltend sein müsse. Schulz versichert, dass man umgehend reagierte, nachdem der Schulträger von dem Vorwurf erfahren habe. "Alle relevanten Kooperationspartner wurden direkt einbezogen", listete Schulz auch gestern gegenüber dem SÜDKURIER die Institutionen, wie Schulsozialarbeit, Polizei, Jugendamt und das staatliche Schulamt, auf.

Die strafrechtliche Aufarbeitung obliege in solchen Fällen der Polizei, die wiederum aufgrund der Schuldunfähigkeit der minderjährigen Kinder den Fall dem Jugendamt übergeben habe, bittet Christoph Schulz um Verständnis dafür, dass man zum Schutz aller am Vorfall beteiligten Personen keine Informationen über die Vorgehensweise öffentlich machen dürfe, könne und wolle. "Sie können darauf vertrauen, dass alle beteiligten Institutionen in Absprache angemessen reagiert haben und dies auch weiterhin professionell fortführen", erklärt der Bürgermeister, dass die Gemeinde als Schulträger keine weitere Stellungnahme abgeben wird.

"Der Fall wurde dem Jugendamt übergeben", bestätigte Tobias Kohlbeck, Pressesprecher des Landratsamtes Sigmaringen, dass die Anlaufstelle "Sexuelle Gewalt" eine Verdachtsabklärung vorgenommen habe. Zum konkreten Einzelfall könne er nichts sagen, erklärt Kohlbeck, dass die Anlaufstelle für die Familien von Opfern wie Tätern Beratungsangebote anbiete. Man gehe auf die Familien zu, gibt es von ihm keine Aussage darüber, ob dieses Angebot von den Betroffenen auch genutzt wurde. Er bestätigte, dass es Gespräche mit der Kripo und der Schulsozialarbeit gegeben habe. Bürgermeister Schulz machte gestern im SÜDKURIER-Gespräch deutlich, dass auch die Elternbeiratsvertreter unmittelbar eingebunden wurden, als der Schulträger vor sechs Wochen die Mitteilung über den Missbrauchsvorwurf erhielt. Er selbst wurde vor wenigen Tagen erstmals von der Mutter angerufen, wobei er auf rechtsstaatlich festgesetzten Zuständigkeiten und Abläufe hinwies. Im sozialen Netzwerk bewertet die Mutter die Stellungnahme der Gemeinde als Beleg, dass damit der Vorfall eingeräumt beziehungsweise bestätigt werde. Bürgermeister Schulz macht mehrfach deutlich, dass der Vorwurf, dass die Gemeinde etwas vertuschen wolle, absolut nicht stimme. Auch Schulrektor Bernhard Weh hatte in einem Elternbrief diesem Vorwurf widersprochen.

Unterstützung

Bei sexueller Gewalt kooperiert das Jugendamt mit der Anlaufstelle "Sexuelle Gewalt" im Landkreis, einer Beratungsstelle des Kinderschutzbundes in Sigmaringen. Die Einrichtung übernimmt die so genannte Verdachtsabklärung und stellt dann fest, ob sexuelle Gewalt vorliegt. Das Jugendamt macht den betroffenen Eltern in jedem Fall das Angebot für ein Gespräch. Ansprechpartnerin ist Silvia Rauscher, die montags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr unter Tel. 0 75 71/68 30 28 zu erreichen ist.

Informationen unter www.kinderschutzbund-sigmaringen.de