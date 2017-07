Ostrach Milan bremst Windradbau

Die Firma Reg.En hat den Antrag für den Bau von Windrädern in Ostrach zurückgezogen. Auf der Gemarkung gibt es aktuell keine Windradpläne.

In den vergangenen Jahren sorgte die Debatte um den Bau von Windrädern auf der Gemarkung Ostrach für viel Aufregung in der Kommune. Es bildeten sich Bürgerinitiativen wie in Kalkreute und Spöck, in denen die Einwohner ihre ablehnende Haltung für die geplanten Anlagen manifestierten. Gesern bestätigte das Landratsamt Sigmaringen auf Anfrage des SÜDKURIER, dass es derzeit keine Anträge für den Bau von Windrädern auf der Gemarkung Ostrach gibt. "Die Firma RegEn hat ihren Antrag zurückgezogen", erklärte Pressesprecherin Sabine Stark. Auf dem Gewann "Birkhöfe" sollten mehrere Anlagen errichtet werden. "Ein weiterer Erfolg im Kampf", freut sich Margret Bures von der Bürgerinitiative zum Schutze der Raumschaft Ostrachtal. Die BI-Mitglieder hatten immer wieder auf die großen Milanvorkommen in der Raumschaft Birkhöfe/Hohentengen hingewiesen. Dem naturschutzrechtlich streng geschützten Vogel wird für belegte Horste ein Schutzradius von 1000 Metern eingeräumt. Bures berichtet, dass sie von 2014 bis 2016 zu den schon kartierten Horsten noch sechs zusätzliche belegte dokumentiert habe. Deshalb seien die Ergebnisse der Kartierungen über die Brutvorkommen der Jahre 2011 bis 2013 nicht mehr aussagekräftig. Sie regte beim Landratsamt an, dass man gemeinsam die von ihr erfassten Milanvorkommen überprüft, damit die Genehmigungsbehörde diese bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen kann. Wobei Margret Bures bezüglich der Horstkartierung noch einen anderen Aspekt im Blick hat – es gehe um die Baumfällarbeiten während des Sommers in den Wäldern und schon einmal wurde nach ihren Angaben ein Horstbaum gefällt. "Deshalb werde ich nicht locker lassen", verspricht die Naturschützerin.

Die Gemeinde Ostrach hat nach Angaben von Bürgermeister Christoph Schulz in einem rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan vier Flächen für die Windkraftnutzung ausgewiesen. Ein Projektentwickler habe sich wegen dem Milanvorkommen schon zurückgezogen, und auch in den übrigen Gebieten, wobei auf zwei Flächen nur eine Anlage errichtet werden dürfte, sieht er die Milanproblematik. Die Kommune habe aus rechtilcher Sicht ihre Hausaufgaben gemacht und ausreichend Flächen für die Windkraftnutzung ausgewiesen, sieht Schulz deshalb keinen Regelungsbedarf.

Abzuwarten bleibt, ob die vom Bundestag beschlossenen Änderungen beim Naturschutzrecht, beziehungsweise dem so genannten "Tötungs- und Verletzungsverbot" für Vorhaben privater Träger auch Auswirkungen auf die Windparkpläne in Ostrach haben. Konkret können die Bestimmungen für geschützte Arten zugunsten auch des Windradbaus eingeschränkt werden.

Windradprojekte

Außer in Pfullendorf-Denkingen wurde in der Raumschaft in den vergangenen Jahren kein Windradprojekt verwirklicht. In vielen Raumschaften gründeten sich Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen gegen Windparkpläne. Vor einigen Tagen beschlossen diese Vereinigungen eine Kooperation, um "ihre Kräfte zu bündeln", wie es in einer Pressemitteilung hieß. Auch die Bürgerinitiative zum Schutze der Raumschaft Ostrachtal schloss sich dem Bündnis an. Deren Mitglieder wiesen stets auf die hohe Rotmilandichte in den Wäldern hin, die einen Windradbau im Prinzip unmöglich machen würden, da der Schutzradius nicht eingehalten würde.