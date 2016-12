Ostrach-Hahnennest Maximal 1000 Kühe: Neue Satzung für Milchpark Hahnennest notwendig

Auf eine Änderung der Formulierung bestand das Landratsamt Sigmaringen im Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan Sondergebiet "Milchpark Hahnennest (MPH)". Dem stimmten 14 Räte zu, zwei enthielten sich und einer erklärte sich für befangen.

"In den textlichen Festsetzungen taucht die Zahl 1000 für die Menge der Kühe nicht drin auf", erklärte Bürgermeister Christoph Schulz den Sachverhalt. "Ohne diese Festsetzung wollen sie den Plan nicht genehmigen. Die Bauherrschaft ist mit der Aufnahme einverstanden", so Schulz weiter. "Die zu ergänzende Formulierung soll lauten: "Zulässig ist ein Stall für maximal 1000 Stück Milchkühe", schilderte die Bauamtsmitarbeiterin der Gemeindeverwaltung Gertrud Stark-Rothacher.

Die Begründung zum Bebauungsplan wurde umformuliert von "ca. 1000 Kühe" auf "max. 1000 Kühe". "Es ist eine neue Satzung notwendig, die Synopse wurde überarbeitet, aber eine erneute Auslegung ist nicht notwendig", schilderte sie die nächsten Schritte. Ein Baugesuch sei allerdings noch nicht eingegangen, so Schulz. "Es ist für die nächsten Wochen angekündigt und wir haben alles so weit vorbereitet. Anschließend geht es wieder in den Gemeinderat." Der Kalkreuter Ortsvorsteher Rudolf Birkhofer wollte wissen, wie nun das Konzept für das Grundwassermonitoring aussehe. "Wir erwarten das im Baugesuch, was ja kein einfaches ist und damit wesentlich mehr Unterlagen vorgelegt werden", antwortete der Rathaus-Chef.