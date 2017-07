Ostrach Lokaler Strom für E-Autos

Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathaus Ostrach offiziell eröffnet. Der Energiepark Hahnennest (EPH) unterstützt das Modellprojekt

Bis zum Jahr 2021 will die Landesregierung in Baden-Württemberg 2000 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufstellen und hat dafür die "Landesinitiative Elektromobilität III" gestartet, für die 43,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Seit gestern hat Ostrach schon eine solche Ladesäule, initiiert von der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo). Der vor zwei Jahren von 25 Kommunen aus drei Landkreisen gegründete Verein will beim Zukunftsthema "Mobilität im Ländlichen Raum" vom Bundesförderprogramm "Förderrichtlinie für Elektrofahrzeuge" profitieren. Geplant ist in den Remo-Kommunen an 37 Standorten 42 Ladesäulen für E-Autos zu installieren, wobei man den Zuschussantrag abgeschickt hat und jeden Tag auf den erhofften positiven Bescheid hofft. "Derzeit warten wir noch auf die Information. Je nach Ausgang dessen, werden auch andere Förderprogramme in Betracht gezogen", erläuterte Daniela Hohl von der Remo-Geschäftsführung auf Anfrage des SÜDKURIER, dass das Projekt mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt und ein Zuschuss von 40 Prozent beantragt wurde.

Dass neben dem Rathaus Ostrach schon vorzeitig eine Ladesäule eröffnet wurde, ist dem finanziellen Engagement der Betreiber vom Energiepark Hahnennest (EPH) zu verdanken, wie Bürgermeister Christoph Schulz erklärte. Die vier Landwirte übernehmen für ein Jahr die Leasingrate und spendieren auch den Strom, den sie in ihrer Biogasanlage produzieren. "Lokaler kann E-Mobilität nicht funktionieren", freute sich der Rathauschef. Die Bürger haben kommende Woche die Gelegenheit zwei E-Autos auszuleihen und sich praktisch mit der Thematik vertraut zu machen.

Die Fahrzeuge werden im Zwei-Wochen-Rhythmus den Remo-Gemeinden zur Verfügung gestellt. Gestern zog ein besonderes E-Auto die Blicke auf sich – ein Loryc Electric Speedster, gefertigt in 1000 Stunden Handarbeit auf der Ferieninsel Mallorca. Dort wurde 1920 die Fahrzeugmanufaktur Loryc gegründet, mit dem Ziel leichte Autos zu bauen, wobei man fünf Jahre später den Betrieb einstellen musste. Im Jahr 2013 kaufte der auf Mallorca lebende Unternehmer Charly Bosch einen Speedster, Baujahr 1923, rüstete ihn mit einem Elektromotor aus und seit zwei Jahren werden auf Mallorca diese Autos gebaut, wobei der Stückpreis nach Expertenangaben sechsstellig ist.

Die Gemeinde Ostrach hat schon vor zwei Jahren zwei E-Autos geleast, ist Bürgermeister Schulz überzeugt, dass sich das Thema immer mehr durchsetzen werde, zitierte er die Ankündigung des schwedischen Autoherstellers Volvo, dass man nur noch E-Autos herstellen wird.

Netzwerk

Am kommenden Mittwoch, 12. Juli, veranstaltet der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) das zweite Netzwerktreffen. Los geht’s um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus in Ostrach. Eingeladen sind alle Bürger und Unternehmen, die sich für das Thema E-Fahrzeuge interessieren. Die Geschäftsstelle gibt einen kleinen Input mit Marktübersicht zu E-Fahrzeugen und den Einsatzgebieten u. a. im kommunalen Bereich. Außerdem werden verschiedene Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Ziel des Netzwertreffens ist die Vernetzung und der Austausch zwischen den Teilnehmern.