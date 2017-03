Ostrach Kuchen wieder selbst backen

Das Hofgut Müller hat jetzt eine Therapieküche. Möglich wurde dies durch die Unterstützung von Caritas und Rotary-Club.

Ostrach – "Echt lecker dieser Streuselkuchen", sagt der Besucher anerkennend und beißt gleich noch einmal in ein Stück der Leckerei. Fast wie von der Hausfrau, könnte man denken. Und im Prinzip ist das auch richtig. Denn die Frauen und Männer, die hier in der nagelneuen Therapieküche im Hofgut Müller werkeln, haben in früheren Zeiten ihren Haushalt selbst geführt. Und natürlich auch gebacken. Das war, als die Krankheit noch nicht den Alltag bestimmte und als einfache Dinge wie das Schälen eines Apfels oder das Anrühren eines Teigs noch ganz leicht von der Hand gegangen sind. Das alles ist nun viel schwieriger und ohne Hilfestellung geht nur wenig.

Aber zweifellos ist das Ergebnis beachtlich. Und vor allem: Gemeinsam etwas herzustellen und auch gemeinsam zu verzehren, das macht nicht nur Spaß, sondern schafft auch ein Stück Lebensqualität. Menschen mit Multipler Sklerose leiden zunehmend an einer Einschränkung des Bewegungsapparats. Da ist es besonders wichtig, durch gezielte Beschäftigung das noch Machbare möglich zu machen. Im Hofgut Müller, einer Heimeinrichtung des Caritasverbands Sigmaringen für MS-Kranke, geht man da viele Wege. Heimleiterin Annegret Jäger ist begeistert von der neuen Küche, an deren Finanzierung sich auch der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg beteiligte und aus Sammlungsmitteln 8000 Euro zu den Gesamtkosten von 12 000 Euro beisteuerte.

Der Rotary-Club Sigmaringen steuerte für die neue Küche eine professionelle Kaffeemaschine bei, denn gegen einen frisch zubereiteten Cappuccino oder einen Latte Macchiato haben die Bewohner nichts einzuwenden. "Und es dürfen auch mal zwei sein", sagen die Damen in ihren Rollstühlen schmunzelnd, die um einen großen Tisch herumsitzen.

"Der Lebensraum ist für Rollstuhlfahrer leider sehr begrenzt", sagt die Heimleiterin. Ihr war es wichtig, durch die Therapieküche diesen Lebensraum zu erweitern und auch neue Angebote zu schaffen. Gemeinsame Kochveranstaltungen sind jetzt ebenso möglich, wie die Nutzung der Küche zur Erweiterung der Angebote der Ergotherapeuten. "Und wenn Angehörige zu Besuch kommen, dann können die auch mit dem Bewohner zusammen eine Pizza backen, wenn sie das wollen", macht Jäger den Mehrzwecknutzen deutlich. Auch bestehen jetzt deutlich mehr Möglichkeiten für Aktivierungsangebote, die von Pflegeschülern gemacht werden.

Neue Möglichkeiten für Mahlzeiten

Die Heimleitung denkt auch darüber nach, die Mahlzeitenverteilung umzustrukturieren und so Frühstück, Kaffee und Abendessen einen Wohngruppencharakter zu verleihen. Was die Bewohner besonders schätzen, das ist, dass die neue Küche nicht durch Wände abgetrennt ist, sondern vom Aufenthaltsbereich jederzeit eingesehen werden kann. Da kann man auch mal "spickeln", was in der Küche so geschieht. Und es ist keine Frage, dass man auch nur mit den Augen beim Kuchenbacken dabei sein kann, wenn mit den Händen nichts mehr geht. So mancher Blick mag da an alte Zeiten erinnern. Doch im Hofgut Müller ist der Blick in die Zukunft wichtig. Mit der neuen Therapieküche sieht der zumindest kulinarisch schon mal richtig gut aus.

