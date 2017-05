Ostrach Kinder lernen beim Naturtag allerhand über den Wald

Interessantes über den Wald hat Forstamtmann Wolfgang Richter beim Naturtag des Kindergartens berichtet.

Ostrach-Burgweiler (ugr) Der Kindergarten St. Blasius in Burgweiler hat den Wald vor der Haustüre. Naturtage in jeder Jahreszeit sowie tägliche Spaziergänge gehören deshalb zum festen Bestandteil des Lern- und Entspannungsprogramms. Am vergangenen Donnerstag war ein solcher Naturtag eingeplant, wohl in der Hoffnung, die Frühlingssonne genießen zu können. Aber weit gefehlt: Mäntel, Mützen und Handschuhe mussten aus den Schränken hervorgeholt werden, denn der Apriltag bescherte den kleinen Ausflüglern eine Schneelandschaft, wie sie eher in die Weihnachtswoche gepasst hätte.

Doch sie scheuten das Aprilwetter nicht und zogen in den nahen Wald, wo sie vom Forstamtmann Wolfgang Richter erwartet wurden. Was ist Wald? Diese Frage stellte der Fachmann an die Kinder und er erläuterte die Funktionen und Auswirkungen der Waldlandschaft. In den Händen hielt er ein winziges Pflänzchen und wies dann die hohen, fast hundert Jahre alten Bäume hin. Er zeigte die Unterschiede der Bäume, die, egal ob Laub- oder Nadelbäume, zur Gestaltung einer gesunden Luft beitragen. Auch auf Boden und Wasser nehmen sie Einfluss. Richter zeigte auch geschlagenes Brenn- und Nutzholz. Gehört der Wald der Gemeinde, so könne diese damit ihren Haushalt stabilisieren und Kindergärten bauen. Anderes Holz wird von Handwerkern oder in der Industrie zum Bau von Möbeln verwendet. Der Wald sei aber auch Aufenthaltsort für Vögel und Tiere. Nicht zuletzt machte er die Erholungsfunktion des Waldes deutlich.