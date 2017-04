Ostrach Jugendfeuerwehren zeigen bei Kreisübung vollen Einsatz

80 Nachwuchskräfte Freiwilliger Feuerwehren aus dem Landkreis Sigmaringen haben bei einer Kreisübung in Ostrach vollen Einsatz gezeigt. Übungsobjekt war die Pfarrkirche St. Pankratius. Auch Pfarrer Meinrad Huber war als Statist bei der Übung mit dabei.

Bei der Kreisübung haben am Samstag 80 Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehren Burgweiler, Ostrach, Herbertingen, Einhart, Illmensee, Mengen und Bad Saulgau gemeinsam den Ernstfall geprobt. Als Übungsobjekt diente die Pfarrkirche St. Pankratius in Ostrach. Es war ein eindrucksvolles Szenario in der Dorfmitte von Ostrach, das von zahlreichen Zuschauern verfolgt wurde. Aus dem Turm der neugotischen Kirche quollen Rauchschwaden. Mit zwei Nebelgeräten, eines im Kirchenschiff und eines im Turm, war die bereits für den Weißen Sonntag geschmückte Pfarrkirche für die Übung eingenebelt worden.

Pfarrer Meinrad Huber wurde von den Nachwuchskräften im Rahmen der Übung aus dem Gebäude gerettet. Die Minuten vor seiner "Rettung" beschrieb er so: "Die ganze Kirche ist eingenebelt. Ich lag vor dem Altar. Du siehst nichts mehr und denkst: Wann kommt eigentlich die Feuerwehr? Da werden Sekunden zu Minuten. Die erste Erleichterung kommt, wenn man dann das Martinshorn hört." Einsatzleiter Johannes Fularczyk von der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach hatte im Übungsszenario vorgegeben, dass der Brand durch eine Kerze ausgelöst worden war. "Vermutlich hat der Bürgermeister die Kerze nicht ausgemacht", scherzte Pfarrer Meinrad Huber, mittlerweile wieder munter. Er nutze die Chance, sich von Oberfeuerwehrmann Timo Mohr, dem stellvertretenden Jugendwart bei der Feuerwehr Mengen, im Korb der Drehleiter über das Dach der Kirche fahren zu lassen. "Ein bisschen wackelige Knie bekommt man schon", gestand Huber anschließend. Aber er genoss dennoch den Blick über "seine" Kirche, die Dächer von Ostrach und in die benachbarten Storchennester.

80 Jugendfeuerwehrleute waren an der Kreisübung beteiligt, insgesamt zwölf Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Jugendfeuerwehren Herbertingen und Bad Saulgau bauten die Leitungen zur Wasserentnahme aus der Ostrach auf. Die Jugendfeuerwehr Mengen war mit dem Drehleiterfahrzeug gekommen. Die anderen Jugendfeuerwehren bauten rund um die Kirche Riegelstellungen auf und bekämpften den angenommenen Brand mit Wasser aus dem Hydrantennetz, der Ostrach und den Tanklöschfahrzeugen.

Kreisjugendfeuerwehrwart Dennis Pfleghaar erklärte: "Es wird eine Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer angestrebt, um Trinkwasserressourcen zu schonen." Er war ebenso wie Einsatzleiter Johannes Fularczyk mit dem Übungsverlauf zufrieden. "Wir sind mit unserer Jugend auf einem guten Weg. Es läuft noch nicht alles so wie bei den Aktiven, aber dafür ist die Jugendfeuerwehr da. Da sind Fehler gestattet", zog Pfleghaar eine Bilanz. Die Jugendfeuerwehr soll zu 70 Prozent Spiel und Spaß und zu 30 Prozent Ausbildung für den feuerwehrtechnischen Dienst sein, unterstrich der Kreisjugendfeuerwehrwart.

Nachwuchsfeuerwehrmann Stefan Lutz von der Jugendwehr Mengen war im Wassertrupp eingesetzt. "Da muss man die Wasserversorgung für die Angriffstrupps aufbauen, vom Standrohr zum Fahrzeug, zum Dreiverteiler, dann zum Strahlrohr", erklärte er. Lorenz Faber von der Jugendfeuerwehr Ostrach war im Angriffstrupp, sein Feuerwehrkollege Maximilian Schmid im Schlauchtrupp. Sie waren nach der Übung begeistert: "Es ist richtig cool. Besonders der Moment, wenn man an der Wache losfährt und dann, wenn alles geklappt hat.

" Die zehnjährige Zuschauerin Leonie Irmscher aus Ostrach lobte: "Es war spannend." Ihr jüngerer Bruder Niklas fand die Übung "interessant und toll". Zu den Zuschauern zählte auch der sechsjährige Max Burth aus Laubbach: "Für mich war es spannend, die Drehleiter, die Sirenen und der viele Rauch."