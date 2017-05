Ostrach Hubert und Johanna Halder feiern goldene Hochzeit

Das Fest ihres 50-jährigen Ehejubiläums feierten Hubert und Johanna Halder. Beim Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius in Ostrach erneuterten sie ihr Ja, das sie sich einst vor Pfarrer Otto Ernst gegeben hatten.

Dass Ehen, die dieser Pfarrer segnete, Bestand hätten, war seinerzeit geradezu sprichwörtlich. Es bestätigte sich einmal mehr bei den Halders. Weltlich getraut wurden sie von Bürgermeister Johann Scholter im Rathaus Wangen. Drei Kinder und vier Enkel waren beim Fest der Eltern und Großeltern mit dabei. Hubert Halder hatte vier Geschwister, mit denen er im Elternhaus aufwuchs. Vater Wendelin betrieb eine Schreinerwerkstatt. Bei diesem trat er in die Lehre ein und schloss diese 1962 mit der Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Konstanz ab.

Vorher war er für zwei Jahre in die Fremde gegangen, nämlich in die Schweiz. 1968 übernahm er den elterlichen Betrieb und baute unter Mithilfe des Vaters und Bruder Wendelin eine größere Werkstatt mit Wohnung. Der Entwicklung folgend erweiterten er und seine Frau Johanna den Betrieb durch Errichtung eines Bestattungsunternehmens.

Johanna Halder, geborene Huber, stammt aus Großschönach, wo sie mit ihren vier Geschwistern die Schule besuchte. Danach war sie eine wichtige Stütze in der elterlichen Landwirtschaft und erlernte in der Fremde das Haushalten. Das kam ihr später zugute, als sie in Wangen viele Jahre den Haushalt von Fanny und Erich Lehleiter führte. Sie legte aber auch im Schreinereibetrieb ihres Mannes gerne Hand an.

Wenn Hubert und Johanna Halder auch die Arbeit als ihr Hobby bezeichnen, blieb doch noch Zeit für Aktivitäten im Dorf- und Vereinsleben. Hubert war Gemeinderat bis zur Gemeindereform, dann Ortsvorsteher und aktives Mitglied der Feuerwehr; Johanna als Sängerin beim Gesangverein Ostrach, Mitarbeit im Radfahrverein Badenia und Pflegerin des Kriegerdenkmals und eines Feldkreuzes.

Einen kurzen Blick über Situationen in der Jugendzeit des Jubelpaares gab Hubert Halder beim Gratulationsbesuch von Ortsvorsteher Franz Steinhart, der an das Kriegsjahr 1945 erinnerte.