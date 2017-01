Ostrach Heimatmuseum glänzt mit neuer Dauerausstellung zum Thema Torf

Zahlreiche Gäste kommen zur Eröffnung der neuen Schau, die wichtige Aspekte der Entstehung des Rieds und der Torfgewinnung im heutigen Pfrunger-Burgweiler Ried aufzeigt.

Zahlreiche Besucher haben sich am Sonntag im Heimatmuseum für die Eröffnung der Dauerausstellung rund ums Thema Torf interessiert. Unter den geladenen Gästen war auch Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU). "Die Nutzbarmachung des Rieds war notwendig zum Lebenserhalt und es ist eine wertvolle Angelegenheit, diese Zeit darzustellen", betonte Burger. Mit dem Ried verbänden ihn Kindheitserinnerungen, heute sehe er das Pfrunger-Burgweiler Ried aber unter einem ganz anderen Aspekt. Er beglückwünschte Museumsleiter Gerhard Fetscher auch im Namen des Landes Baden-Württemberg zu der gelungenen Aufbereitung der Informationen für die Dauerausstellung.

Gerhard Fetscher betonte, dass das ohne Gemeinde und die Einstellung der nötigen Finanzmittel nicht möglich gewesen wäre. Außerdem richtete er seinen Dank an das Helferteam. "Unser Konzept ist es, Einmaligkeiten aufzuzeigen und eine Besonderheit ist es, an einem großen Ried zu leben", so Fetscher. "Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, ist die Ausstellung in drei Themen gegliedert".

Foto der Seilbahn fehlt noch

Diese schildern die Entstehung des Rieds, den industriellen Torfabbau und das Ried heute. "Es war aufwändig, das aufzubereiten und mir tut es weh, dass kein Bild von der damaligen Seilbahn aufzutreiben war." Dabei bat Fetscher alle Anwesenden, doch einmal zu recherchieren, ob sich nicht jemand finden ließe, der so ein Bild besitzt. "Das können wir noch einfügen", ist es ihm wegen der Vollständigkeit und der Seltenheit wichtig.

Nach einer Idee des Museumsplaners Frank Müller werden in einem Schilfgürtel Flora und Fauna simuliert, die heute im Ried, dem ehemaligen Torfgebiet, entstanden sind. Mit einer großen Luftaufnahme, die Alois Müller über das Landratsamt zur Verfügung stellen konnte, wird das Ried beschrieben, wie es sich heute darstellt. Anschließend lud Fetscher ein, alles in Ruhe anzuschauen und verwies auf die prägnanten Beschreibungen, die alle relevanten Informationen rasch liefern würden.





Die neue Schau kann künftig zu den üblichen Öffnungszeiten jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.