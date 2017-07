Ostrach Gemeinsam gegen Windkraft

Etliche Bürgerinitiativen gegen den Bau von Windrädern aus der gesamten Region arbeiten künftig eng zusammen.

"Die Kräfte bündeln", nennen Bürgerinitiativen gegen den Bau von Windrädern aus Ostrach, Krauchenwies sowie Pfronstetten, Kettenacker, Engstingen, Lichtenstein, Kohlstetten, Sonnenbühl, Geisingen, Aichelau, Ödenwaldstetten, Ehestetten, Inneringen, Ittenhausen, Bitz und Donnstetten auf der Mittleren Alb, als Ziel ihres neu gegründeten Bündnisses. "Das Ziel eines Bündnisses gegen Windkraft ist eine bessere Information untereinander", erklärt dazu Margret Bures von der Bürgerinitiative zum Schutze der Raumschaft Ostrachtal im SÜDKURIER-Gespräch. "Die meisten Bürger befassen sich erst mit Windkraftplanungen, wenn sie an ihrem Wohnort selbst von diesen riesigen, bis zu 235 Meter hohen Industriemaschinen und deren Auswirkungen betroffen sind", berichtet Bures von ihren Erfahrungen.

Noch gravierender urteilt Jürgen Woggon, Mitglied der Bürgerinitiative aus Engstingen im Landkreis Reutlingen: „Die Art und Weise, wie die Durchsetzung der Windkraft auf der Alb betrieben wird, erinnert an einen feindlichen Überfall." Von außerhalb werde entschieden, dass die Landschaft zerstört und deren Bewohner mit immensen Nachteilen leben müssten, moniert der Windkraftgegner. Den Ausschlag für eine verstärkte Zusammenarbeit der Bürgerinitiativen hat nach seinen Angaben die aus seiner Sicht merkwürdige Art und Weise gegeben, wie in Baden-Württemberg Ende 2016 Windkraftanlagen genehmigt wurden. Im Dezember 2016 seien noch schnell 120 Anträge durchgewunken worden, was die Gesamtzahl im Vorjahr auf 200 erhöht habe. „Dies kann mit rechtstaatlichen Verfahren nichts mehr zu tun haben. Hier wurden eine ideologische Politik durchgedrückt und einer politiknahen Industrie Geschenke gemacht, weil sich die Rahmenbedingungen im neuen Jahr verschlechtert haben“, pflichtet Bernd Schmid von der gleichfalls im Kreis Reutlingen aktiven Bürgerinitiative Aichelau bei. Man sehe daher manche Behörden, nicht mehr als faire Partner, nennt Schmid insbesondere das Landratsamt Sigmaringen. Die Mitglieder der Bürgerinitiativen sind überzeugt, dass Windräder in Baden-Württemberg vollkommen unwirtschaftlich sind, und sich nur durch massivste Subventionen betriebswirtschaftlich rentierten, was bei der Entscheidungsfindung der Behörden aber keine Rolle spiele. Diese Kritik richte sich keinesfalls gegen einzelne Mitarbeiter der Ämter, die häufig unter Druck stünden.Bei Auftritten von Politikern und Amtsträgern werden die Bürgerinitiativen künftig präsent sein, um auf die nachteiligen Auswirkungen der Windkraftanlagen auf Mensch, Natur und Landschaft hinzuweisen. Überall im Land seien schon Anlagen genehmigt worden, bei denen die Genehmigungsvoraussetzungen wie Windhöffigkeit oder Lärmentwicklung falsch waren.

Margret Bures von der Ortsgruppe Ostrach des Vereins Mensch e.V. weist im Gespräch mit dem SÜDKURIER darauf hin, dass der Bundestag vor drei Wochen "vollkommen unbeobachtet" eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zugunsten des Windradbaus beschlossen habe. Man habe eine Aufweichung des bisher gültigen Tötungs- und Verletzungsverbotes beschlossen, erklärt die Naturschützerin. Auch der Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, Professor Fritz Vahrenvolt kritisiert in einer Pressemitteilung diese Änderung massiv: "Wenn Windkraftanlagen ohne Rücksicht auf geschützte Arten wie Fledermäuse und Rotmilan errichtet werden, kommen sie unter die Räder!" Er verweist darauf, dass sich in Deutschland schon 25 000 Windräder drehen und der Raum knapp werde und deshalb besonders im Süden zunehmend in Wäldern gebaut werde, wo der ökologische Schaden oft beträchtlich sei

Naturschutzgesetz

Die Änderung des Gesetzes betrifft nach Angaben von Margret Bures das so genannte Tötungs- und Verletzungsverbot: "Zudem kann auch für Vorhaben privater Träger die Ausnahmevorschrift des § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in Anspruch genommen werden, wenn zugleich hinreichend gewichtige öffentliche Belange ihre Realisierung erfordern. Zu diesen Belangen gehört der Ausbau der Erneuerbaren Energien", lautet der neue Passus.