Ostrach Gemeinderat Ostrach verabschiedet Haushalt  vier Anträge erhöhen die Schulden

Die Fraktionen billigen den Kernhaushalt 2017. Die SPD fordert ein Entwicklungskonzept für Kernort und die CDU eine Planung für die Sanierung der Buchbühlhalle.

Um 145 000 Euro erhöht sich die Kreditaufnahme für Ostrach im Haushaltsjahr 2017. Vor dem einstimmig verabschiedeten Planwerk stellen CDU und SPD vier Änderungsanträge, die bei der Sitzung am Montagabend einstimmig vom Gremium gebilligt wurden. In ihren Haushaltsreden hatten CDU-Fraktionschef Andreas Barth und SPD-Sprecher Jörg Schmitt, das von Kämmerer Siegfried Gindele ausgearbeitete Zahlenwerk als solide bezeichnet. Freie-Wähler-Sprecher Joachim Fürst verzichtete auf einen Redebeitrag. Als sehr erfreulich lobte Barth die stetig wachsenden Gewerbesteuereinnahmen sowie Mittelzuschüsse des Landes, sodass man vom Verwaltungshaushalt 0,8 Millionen Euro zur Finanzierung des Vermögenshaushalts zuführen könne. Die Ausgabenseite sei geprägt von den Aufwendungen für Schulen und Kindergärten, wo man rund 1,4 Millionen Euro investiert. In den nächsten Jahren müsse man sich mit der Schulsporthalle beschäftigen um den Schulstandort und damit die Kommune für Familien attraktiv zu machen. Dringend saniert werden muss die in die Jahre gekommene Buchbühlhalle und so beantragte Barth dafür Mittel für einen Planungsantrag einzustellen, die auf Vorschlag von Bürgermeister Christoph Schulz 30 000 Euro betragen. Problemlos billigte das Gremium den zweiten CDU-Antrag auf Erhöhung des Unterhalts für das gemeindliche Wegenetz um 50 000 auf 350 000 Euro. Keine Gegenstimme gab es auch für den Antrag Barths, die Mittel für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes in Burgweiler um 35 000 Euro zu erhöhen. Ortsvorsteher Wolfgang Richter berichtete, dass das Dach absolut marode sei und sicherte Eigenleistungen der Burgweiler Feuerwehrler zu.

SPD-Fraktionssprecher Jörg Schmitt machte deutlich, dass der Großteil der Investitionen für den Straßenbau ausgegeben wird, was die besondere infrastrukturelle Herausforderung der Flächengemeinde zeige. Er forderte, dass man die finanzielle Schwerpunktsetzung endlich in den Kernort legen müsse. Er beantragte, dass die Verwaltung bis zur Sommerpause planerische Maßnahmen zu einer umfassenden Innenraumgestaltung des Kernortes in die Wege leiten soll. Das Gremium genehmigte dafür 30 000 Euro im aktuellen Haushalt. "Klar ist, dass jeder zusätzliche Euro an Ausgaben unsere geplante Verschuldung erhöht", stellte Bürgermeister Schulz klar. Als weiteren Schwachpunkt bemängelte Jörg Schmitt die Vorratshaltung an Baugrundstücken beziehungsweise das dürftige Angebot. "Warum ziehen bauwillige Schussentäler oder Bodenseeanlieger in nahe gelegene Dörfer und nicht ins infrastrukturell besser aufgestellte Ostrach?", fragte er in die Runde. Nach seiner Überzeugung sind es auch scheinbar unwesentliche Kleinigkeiten, die die Attraktivität einer Kommune prägen, will er einen "grünen Daumen" für die Gemeinde. Im SÜDKURIER-Gespräch präzisierte Schmitt seinen Vorschlag, dass er für diese Aufgabe gerne einen sachverständigen Kümmerer hätte, dem solche baulichen Schwachstellen auffallen. Das habe mit der Wirtschaftsförderung nichts zu tun und sei auch keine Konkurren, machte Schmitt deutlich. "Wir müssen Entwicklungsschwerpunkte setzen", listete er als die Hauptstraße, das Ärztehaus, die Ortsmitte und die Ostrach-Promenade als Aufgabenfelder auf. Mit Hinweis auf den Besuchermagneten "Bannwaldturm" ergänzte der SPD'ler, dass der Naturtourismus für Ostrach eine große Chance biete und fragte, wie denn die 10 000 Euro für PR-Maßnahmen aus dem Vorjahr eingesetzt wurden.

Investitionen 2017

Die energetische Sanierung des Schulzentrums ist mit 486 000 Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Kapellen in Kalkreute (200 000 Euro), in Mettenbuch (20 000 Euro) und das Pfarrheim (50000 Euro). Der FC Ostrach erhält für den Kunstrasenplatz 250 000 Euro. Für Grunderwerb sind 300 000 Euro geplant und die Erschließung des Gewerbegebietes "Königsegg" schlägt mit 825 000 Euro zu Buche. Der Ausbau der Seestraße in Einhart kostet 700 000 Euro, die Zehntstraße Burgweiler 400 000 Euro und die Ortstraße in Laubbach 323 000 Euro. Die Erschließung des Wohngebietes "Brühläcker" in Einhart 340 000 Euro.