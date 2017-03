Ostrach Ein Chorkonzert im Kloster Habsthal läutet die Passionszeit ein

Der Kammerchor Ebingen unter der Leitung von Brigitte Wendeberg singt drei Vertonungen der \"Sieben Worte Christi am Kreuz\".

In der Klosterkirche Habsthal singt der Kammerchor Ebingen drei Vertonungen der „Sieben Worte Christi am Kreuz". Das Konzert unter der Leitung von Brigitte Wendeberg findet am Sonntag, 12. März um 17 Uhr statt. Die älteste der Vertonungen stammt aus dem 16. Jahrhundert, die jüngste von Kurt Hessenberg, einem Komponisten des 20. Jahrhunderts. Dazwischen steht eine Fassung des französischen Komponisten Charles Gounod aus dem Jahr 1855. Auch die anderen Chorwerke, die sich alle um die Passion Christi drehen, schließen sich diesem weiten Bogen über die verschiedenen Stile der Chormusik an. Als „Kammerchor Ebingen“ treffen sich seit 1977 Sängerinnen und Sänger aus dem süddeutschen Raum zu zwei Projekten im Jahr. Sie erarbeiten ein anspruchsvolles Chorprogramm, das in Konzerten an unterschiedlichen Orten aufgeführt wird. Mit seiner ausdrucksvollen Singweise ist der Chor nicht nur in Albstadt von vielen Konzerten in guter Erinnerung, sondern hat sich auch im weiten Umfeld einen guten Namen gemacht. Bild: Veranstalter