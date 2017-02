Ostrach Die Narren in Ostrach sind wieder los - hier gibt es alle Bilder!

Erfolgreich werden die Schüler befreit, der Bürgermeister abgesetzt und der Fasnet-Feier-Modus eingeläutet.

Der "ehrwürdige und hochwohllöbliche" Bauzemeck hat die Gemeinde nun bis Mittwoch fest im Griff. Bereits in den Morgenstunden zog er durch den Ort, besuchte die Senioren im Elisabethenhaus und befreite anschließend die Kinder im Kindergarten und die Schüler. Dem nicht genug: Er nahm sie sogar gleich mit.

Auf dem Herbert-Barth-Platz war bereits das Zelt aufgebaut, in dem die Jungen ihre Freiheit stundenlang feiern konnten. Damit der Schreck über die Befreiung nicht allzu groß blieb, gab es nicht nur den "Bauze-Wecken" mit einer heißen Wurst zur "Versöhnung", sondern auch jede Menge heiße Rhythmen zum Abtanzen. Nachdem die Narren den Nachwuchs gut versorgt wussten, knöpften sie sich den Bürgermeister vor. Die Hexen stürmten das Rathaus und nahmen Bürgermeister Christoph Schulz in Gewahrsam. Die Anklageschrift war lang. Erst vertrieb er die Pferde am Ortseingang, dann den Schwarzen Vere, der nun in Riedhausen seinen Gedenkstein erhalten hat. Anschließend mussten die Riedgeister wohl wegen ihm auch noch ihr Zuhause zur Fasnet verlassen. Viel Zustimmung erhielt das hohe Narrengericht zu diesem Vergehen: "Unser Schultes baut gerne im großen Stil und die Maßnahmen kosten den Bürger viel. So auch das liebliche Verkehrsinselchen in Jettkofen und bezahlen müssen wir, die Doofen."

Der Bürgermeister verteidigte sich selbst und bedauerte sich: "Nun steh ich auf der Anklagebank, das ist nun des Bürgermeisters Dank." Das ganze Jahr kümmere er sich und biete Schutz, bezog Stellung zu jedem Punkt. "Ihr seht also, ich kann alles begründen, der Bauzemeck tut nur Lügen verkünden", versicherte er. Pfarrer Meinrad Huber kam zur Verstärkung und sprach den Segen. Sogar Quartier bot er ihn an im Pfarrhaus, "aber der Schultes muss etwas arbeiten: ministrieren". Die Narren blieben unbeeindruckt. Vielmehr verhärtete sich die Front, weil "er seine Taten bestreitet". Er wurde vom Büttel abgeführt und zu zwei Stunden Bedien-Dienst am Rosenmontag zum Narrenfrühstück verurteilt. Armin Wanschura "ritt" auf dem Narrenbaum die Kirchstraße entlang und genoss bei strahlendem Sonnenschein sein besonderes Fahrzeug. Zum Narrenbaumstellen sorgte der Fanfarenzug mit dem Musikverein Ostrach abwechselnd für Stimmung.