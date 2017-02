Ostrach Der Zunftball  ein heiterer Erfolg

Ein Programm mit Sketchen, Tanzshows und einer Unterhaltungsshow sorgt beim Zunftball für gute Stimmung. Bürgermeister Christoph Schulz verliert als Saalkandidat eine Wette und muss beim Dorffest seinen Wetteinsatz einlösen.

Ostrach – Mit einem ausgefeilten Programm, gespickt mit vielen Sketchen, Tanzshows und einer Unterhaltungssendung zeigte sich die Zunft bei ihrem Ball vor einem großen Publikum in der Buchbühlhalle und sorgte für Jubel, gute Stimmung und eine ausgelassene Fasnetsparty mit Tanz, zu dem das Sterntaler-Duo aufspielte. Die Gäste honorierten die geleistete Arbeit mit viel Applaus, Jubel-Pfiffen und zahlreichen Zugabe-Wünschen.

Ein bisschen an Alfred Hitchcock erinnerte Zunftmeister Armin Wanschura. Der Altmeister der Hollywood-Krimis pflegte es, einmal selbst kurz in seinen Filmen zu erscheinen. Auch der Zunftmeister durchkreuzte kess im Kapitäns-Outfit die Bühne, während die Seerosen im Matrosen-Look tanzten. Eine der Frauen war so frei, ihn mit einem Eimer Konfetti zu verjagen. Diese kurze Zwischeneinlage kam beim Publikum sehr gut an und erntete großen Jubel. Doch spannend wie ein Krimi sollte der Abend weitergehen. Bürgermeister Christoph Schulz wurde als Saalkandidat bei "Wetten, dass..?" vor die Aufgabe gestellt, 18 rote BHs vom Publikum einzusammeln. Ob er das schaffte? Die Gegenwette war, dass 20 Althexen auf die Bühne kämen, die das Bauze-Lied noch auswendig singen könnten. Doch das Publikum entschied sich mit Händen und Füßen für die Aufgabe mit den BHs.

"Gerade bin ich als Bürgermeister sehr deprimiert", sprach Schulz ins Mikrofon. Eine Zeitung habe die schönsten Bürgermeister nominiert und er sei nicht dabei gewesen. "Frau Rauscher", rief er ins Publikum. "Frau Rauscher, bei Ihnen wäre mir das mit dem SÜDKURIER nicht passiert", war er sich sicher. Deswegen völlig niedergeschlagen, rechnete er sich keine großen Gewinn-Chancen ein und dachte laut: "Das Zunftballett braucht die roten BHs selbst, deshalb zähle ich auf Sie!" Es kam, wie es kommen musste. 15 BHs konnten gesammelt werden und zum Dorffest muss der Bürgermeister seine Wette einlösen: Am Stand des Fanfarenzugs wird er zwei Stunden lang Kaffee kochen und ausschenken. "Ich habe gehofft, bei den Fanfaren mitspielen zu dürfen", sagte er anschließend lachend. "Das kann ich besser als Kaffee kochen, aber ich nehme Edeltraud Walter mit, denn die kann das gut", so sein Plan.

Dazwischen sorgten Emil Faber und Jakob Scheike mit "Winnetou und Old Shatterhand" für Heiterkeit und brachten Anregungen. Sie kamen als "Christophs Freunde", stellten sie sich vor und hatten viele Ideen in der Tasche, wie die eine: "Viele Menschen wären froh, stünde dort am Bannwald-Turm ein Dixie-Klo". Schwungvoll und mit aufwendigen Kostümen zeigten sich die "Blätzle" als "König der Löwen". Besonders pfiffig präsentierten sich die Riedhexen mit ihrem "Conzerto del Bierra", indem sie auf geöffneten Bierflaschen Melodien wie "Zirkus Renz" nachempfanden. "Der Spatz in der Hand" war eine lustige Parodie von Moni Stark mit teilweise ernstem Hintergrund und gekonnt eingesetzten Seitenhieben, was Respekt und Achtung den Laiendarstellern auf der Bühne gegenüber betraf.

Ins Land der alten Pharaonen zog das Zunftballett "Celebrations" mit dem Publikum. In königlichen Farben und Eleganz boten sie viele Posen und Bilder fürs Auge. Die Zugabewünsche ließen nicht auf sich warten und auch sie ernteten großen Beifall. Die Zunfträte sahen die Gäste während des Abends als ausgewachsene und gestandene Männer. Als sich der Vorhang der Bühne öffnete, bot sich eine Überraschung mit der Frage: "Wer hat sie geschrumpft?" Mit viel Humor und schwungvollen Rhythmen setzten sie damit noch einen Höhepunkt zum Abschluss des Abends, bevor Zunftmeister Wanschura alle Gruppen zum großen Finale auf die Bühne holte.