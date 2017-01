Ostrach Der Wald bringt der Gemeinde Ostrach stabile Erlöse

Gemeinderat billigt den Forstwirtschaftsplan für 2017.

Die Gemeinde Ostrach besitzt 265 Hektar an Wald, aus denen jährlich rund 3000 Festmeter geschlagen werden, was 2016 rund 72 000 Euro an Gewinn in die Kasse bringt. Über diese erfreuliche Entwicklung informierten Forstdirektor Walter Jäger und Förster Wolfgang Richter den Gemeinderat bei dessen Sitzung am Montagabend. Beide bezeichneten 2016 als "normales Jahr", wobei das nasse Frühjahr verhinderte, dass der generelle Anstieg des Borkenkäfers nach dem trockenen Sommer 2015 gebremst wurde. In diesem Jahr planen die Forstleute mit Ausgaben von 152 000 Euro, davon allein 19 000 Euro für den Waldschutz, wobei man auch Tubex-Schutzhüllen einsetzt, um die jungen Pflanzen zu schützen. Richter zeigte auf, dass viele Waldbestände in Ostrach zwischen 40 bis 60 Jahre alt sind, als Ergebnis der Wiederaufforstungsaktionen in den 60er Jahren nach verheerenden Sturmschäden. Wenn alles normal verlaufe, also keine Stürme diese Bäume vorzeitig niederschlagen, dann könne die Gemeinde in den nächsten Jahren weiter mit guten Holzerlösen rechnen. Der Förster ergänzte, dass jüngere Wälder eine größere Baumvielfalt aufweisen, was vom Land finanziell auch gefördert wird. "Das sind sehr erfreuliche Zahlen", freute sich Bürgermeister Christoph Schulz über diese originäre Einnahmequelle, was SPD-Gemeinderat Jörg Schmitt zu der Frage animierte, warum man nicht mehr Wälder pflanze. Bei solchen Flächenvermehrungen stehe der Forst vor allem in enormer Konkurrenz zur Landwirtschaft, erläuterte Direktor Jäger.

Auch auf die Frage, warum trotz des knappen Gutes Holz, der Preis im Prinzip seit 1980 auf dem selben Niveau von etwa 90 Euro verharre, hatte Jäger eine Antwort parat: "Holz ist ein grandioser Rohstoff, auch weil er nachwächst und es wird schlicht zu wenig dafür bezahlt!" Einstimmig billigte der Gemeinderat den Forstwirtschaftsplan 2017.