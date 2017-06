Ostrach Das "Nadelöhr" zieht von Ostrach nach Bad Saulgau

Nach 21 Jahren verlässt Ruth Bronner mit ihrem Bastel- und Kreativgeschäft "Nadelöhr" die Gemeinde Ostrach und siedelt nach Bad Saulgau um.

Leicht gemacht hat sich die engagierte Geschäftsfrau die Entscheidung nicht und in den vergangenen Jahren mit viel Kreativität und neuen Angeboten versucht, den Standort zu halten. "Es fehlt an der Laufkundschaft und das Kaufverhalten der Kunden hat sich mit dem Onlinehandel verändert", benennt sie im SÜDKURIER-Gespräch die entscheidenden Gründen für ihren Entschluss. Auch das "wertvollste Gut", wie Ruth Bronner sagt, wird sie nach Bad Saulgau mitnehmen – ihre Mitarbeiter. Von dem zehnköpfigen Team werden bis auf eine Mitarbeiterin, die den Wohnort wechselt, alle in den neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Bekleidungsgeschäft "Vögele" in der Innenstadt von Bad Saulgau arbeiten.

In den vergangenen Jahren verringerte sich die Kundenfrequenz in Ostrach immer mehr, auch wenn das "Nadelöhr" mit der Stammkundschaft stets gute Umsätze erzielte, wie Ruth Bronner erläutert. "Und in diesem Jahr gab es bei der Fasnet einen großen Einbruch", ergänzt die Geschäftsfrau, dass sie üblicherweise mit dem Fasnetsumsatz einen Puffer für die schwächeren Sommermonate schaffen konnte. Man sei mit dem Angebot saisonal aufgestellt und bislang habe sie die "Marktnische für uns" noch nicht gefunden, bekennt Bronner. Wobei des "Nadelöhr" weit über die Kreisgrenze als Fachgeschäft bekannt ist und Kunden aus bis zu 50 Kilometer Entfernung den Weg nach Ostrach finden, um sich mit Bastel-, Näh- oder Handarbeitsbedarf einzudecken. Zusätzlich bietet man Schreibwaren, Papier und Stoffe an und hat auch eine Reinigungsannahme eingerichtet. Hier keimt bei Ruth Bronner die Hoffnung, dass sich für die frei werdenden Nadelöhr-Räumlichkeiten im Haus ein Nachmieter findet, der diese Angebote weiter offeriert.

Vielleicht hat jemand eine gute Idee, will sich selbstständig machen und sucht noch nach Räumen. Da das Gebäude der Familie Bronner gehört, könnte man ins Geschäft kommen.

Dass sich die Geschäftswelt seit dem Aufkommen des Internets und großen Onlinehändlern wie Amazon enorm verändert, beobachtet Ruth Bronner seit Jahren. "In unserem Onlineshop läuft zu wenig", erklärt die Geschäftsfrau, dass die Kunden vornehmlich die großen Online-Anbieter nutzen und lokale Plattformen kaum beachten. Die Mietverträge für die Räume in Bad Saulgau sind unterschrieben und Ruth Bronner freut sich auf die Herausforderung. Sie erhofft sich in der Kurstadt mehr Laufkundschaft, auch und besonders von den Patienten der Kliniken, die mithelfen könnten, das obligatorische "Sommerloch" mit ihren Einkäufen finanziell besser zu überbrücken.