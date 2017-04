Ostrach 25 Orte erhalten für jeweils zwei Wochen Elektroautos

Die Elektrofahrzeuge stehen im Juli für zwei Wochen in Ostrach zur Verfügung. Bis 2022 könnte es acht Ladestationen geben.

Ostrach – In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ostrach sind zwei zukunftsträchtige Modelle für die Region erläutert worden. So wurden der Verein Remo (Regionalentwicklung mittleres Oberschwaben) sowie das Konzept Leader mit seiner Aktionsgruppe dem Gemeinderat und den Gästen vorgestellt. Bürgermeister Christoph Schulz ist in diesem Verein der stellvertretende Vorsitzende.

25 Orte der Landkreise Biberach, Sigmaringen und Ravensburg sind Mitglieder des Vereins, der seit 2015 seinen Sitz in Altshausen hat. Bernd Reißmüller stellte die Arbeit des Steuerungskreises vor. Dieses Gremium, das aus Mitgliedern des öffentlichen Bereichs sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern besteht, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Förderungswürdigkeit eingereichter Projekte. Dabei wurden Zuschussgelder von insgesamt drei Millionen Euro aus EU-Mitteln und gegebenenfalls bis zu zwei Millionen Euro aus Töpfen des Landes Baden-Württemberg für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung gestellt. Wie der Referent allerdings einräumte, sind die Antragsmodalitäten sehr aufwendig.

Jedenfalls kein Geld in die Hand nehmen muss die Gemeindeverwaltung für zwei E-Fahrzeuge. Diese werden als Modellvorhaben zum kommunalen Einsatz von Elektrofahrzeugen im ländlichen Raum den 25 Mitgliedsgemeinden jeweils für zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Die Netzwerk Oberschwaben GmbH und die DHBW Ravensburg begleiten das Projekt im Auftrag der Landesagentur e-mobil BW GmbH mit einer Studie zum kommunalen Einsatz von Elektrofahrzeugen im ländlichen Raum.

Der Startschuss fällt am 29. April in Bad Waldsee. Die Gemeinde Ostrach ist dann vom 3. bis 17. Juli an der Reihe. Dazu wird am 7. Juli die erste E-Tank-Säule eingeweiht. Die Säule beim Rathaus wird durch ein regionales Energieunternehmen gesponsert, sodass auch hier keine Kosten entstehen werden.

„Die Einweihung wird im Rahmen eines kleinen Festles stattfinden“, ergänzte Christoph Schulz. Dazu wollte der Ortsvorsteher von Burgweiler, Wolfgang Richter, wissen, ob es sich dabei um eine normale Ladestation handele, oder ob eine sogenannte Turboladestation aufgebaut wird.

Bernhard Schultes, ein Experte, wenn es um die Elektromobilität geht, erläuterte, dass es sich um eine normale Ladestation handelt, an der zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Auch E-Bikes können geladen werden, wenn der entsprechende Schuko-Stecker vorhanden ist, beantwortete er eine entsprechende Frage von Jürgen Arnold. So hatte der Referent anhand der Planung der Bundesregierung hochgerechnet, dass bis zum Jahr 2022 in Ostrach acht Ladestationen und 120 Elektro-Fahrzeuge eingesetzt würden.

Die beiden Fahrzeuge, ein Elektro-Auto „Renault Zoe“ und ein Elektro-Van „Nissan eNV200“, werden in der kommunalen Verwaltung eingesetzt. Ziel dieser Erfahrungstour ist es unter anderem, ungeschönte Erkenntnisse aus dem Einsatz der Elektro-Fahrzeuge zu erlangen.

Mittleres Oberschwaben