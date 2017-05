Ostrach 21 Kinder aus Ostrach empfangen die Kommunion

Feier in der St.-Pankratius-Kirche in Ostrach unter Begletung der Musikkapelle Einhart.

Ein Fest des Glaubens für die Pfarrgemeinden Burgweiler, Einhart, Habsthal, Levertsweiler, Magenbuch und Tafertsweiler der Seelsorgeeinheit Ostrachtal war die Feier der Ersten heiligen Kommunion von 21 Kindern in der Pfarrkirche St. Pankratius in Ostrach.



Gemeinsam mit den Eltern hatte Gemeindereferent Wolfgang Gnannt in der Vorbereitungsphase den Kindern geholfen den Glauben zu entdecken, wofür ihm Pfarrer Meinrad Huber beim Festgottesdienst unter Beifall dankte. Die Musikkapelle Weithart hatte die Kinder beim Einzug in die Kirche begleitet und gab zum Abschluss bei prächtiger Frühlingssonne auf der Terrasse des Rathauses ein Platzkonzert.