Neuhausen ob Eck Wichtig: Darauf solltet Ihr beim Southside unbedingt achten

Auf dem Southside-Festival gibt es neben der Musik noch viele weitere Dinge zu entdecken und erleben. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, haben wir hier zusammengestellt:

Das Southside-Festival ist wie ein Spielplatz für große Kinder. Was jedoch fehlt, sind die Eltern, die auf einen aufpassen. Von daher lohnt es sich, auf einige Dinge zu achten. Wir haben aufgeschrieben, was sich lohnt und was besonders wichtig ist.Auf Musikfestivals tummeln sich tausende Besucher. Besonders vor den Konzertbühnen wird es da oft eng und unübersichtlich. Also gilt: Besonnen und rücksichtsvoll handeln, wenn nötig, Platz machen.Teilweise steht ihr lange Zeit unter freiem Himmel, ohne irgendeinen Schattenplatz. Selbst wenn es bewölkt sein sollte, empfiehlt sich ein da irgendeine Kopfbedeckung. Davon abgesehen ist es immer ratsam, sich vor dem Weg in Richtung Festivalbühne mit Sonnenschutz einzucremen.Für darüber und darunter. Sollte es beginnen, richtig zu regnen, ist ein zusätzlicher Schutz sehr hilfreich.Auch wenn als regenfest eingestuft: Im Dauerzustand wird selbst das Zelt irgendwann nass.Sicher kann es auch eine tolle Erfahrung sein, alleine ein Festival zu besuchen. Jedoch ist es immer schön, jemanden zu haben, mit dem man diese Erfahrung teilen kann. Davon abgesehen kann man sich auch gegenseitig Rückendeckung geben: Auf Wertsachen und Zelt aufpassen, darauf achten, dass niemand das Dixi-Klo umstößt, in dem sich gerade die Festivalbegleitung befindet.Geht man mit einer Gruppe zum Festival, dann ist es hilfreich, sich auf dem Gelände einen zentralen Treffpunkt auszusuchen. Gerade bei den Headlinern drängen so viele Besucher vor die Bühne, dass man sich im Getümmel nur allzu leicht verlieren kann. Handys funktionieren nicht immer einwandfrei, das Klingeln beim Anrufen wird oft überhört.Bei der Ankunft am Nachmittag sieht alles noch recht übersichtlich aus. Kein Problem also, das Zelt wieder zu finden. Zu Festivalbeginn wird die Sache jedoch unübersichtlich. Wo Platz und Erlaubnis vorhanden, wird auch ein Zelt stehen. In der bunten Masse den Überblick und die Orientierung zu behalten, ist nicht einfach. Daher lohnt es sich, das Zelt entsprechend zu kennzeichnen, vielleicht mir einer besonders auffälligen Fahne.Ihr könnt an Hygiene-Artikeln vergessen, was ihr wollt. Das Sauberkeitsgefühl wird nie dem von Zuhause nahe kommen, geschweige denn gleichen. Was ihr jedoch auf keinen Fall zuhause lassen dürft: Die Zahnbürste muss mit. Spätestens nach dem ersten Festivaltag, den Getränken und dem Essen, sehnt ihr euch danach.Und hier ist nicht Alkohol gemeint. Festivals machen Spaß, sind für den Körper aber auch sehr anstrengend. Wird es dazu noch heiß, braucht der Körper ausreichend Flüssigkeit, um ordentlich zu funktionieren. Obwohl ein kühles Bier vermeintlich Erfrischung verspricht, für den Körper wäre an der Stelle einfaches Wasser wesentlich besser. Alkohol trocknet den Körper aus und entzieht ihm wichtige Mineralstoffe. Die Veranstalter richten dazu auf dem Southside-Gelände kostenlose Wasserstellen ein.