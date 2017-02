Neuhausen ob Eck Wichtel und Hexen befreien Schwandorfer Kinder

Bei der Befreiung des Kindergartens werden die Narren von lauter Cowboys und wilden Indianern empfangen.

Indianer und Cowboy? Das spielen auch die Großen gerne! Das zeigte sich am Schmotzigen im Schwandorfer Kindergarten. Die Kleinen sollten nämlich von den Narren befreit werden. Damit das wirklich ein Tag der Freude für die Jungen und Mädchen im Vorschulalter wird, waren Tage zuvor schon Maskenträger dagewesen. Sie zeigten den Kindern, dass hinter den schaurigen Masken ganz normale Menschen stecken. Deswegen herrschte unter den 21 Kindern auch keine Angst vor dem, was da kommen sollte. Im Gegenteil. Kinder, Erzieherinnen und Eltern hatten sich alle dem närischen Thema entsprechend in Wild-West-Kluft geworfen. Cowboys, Cowgirls und viele Indianer warteten in fröhlicher Ausgelassenheit auf die Ankunft der Narren.

Wie überall in der Region hatten die Narren auch in Schwandorf alle Hände voll zu tun, um am Schmotzigen die Welt nach ihren Maßstäben zu verändern. Deswegen zogen die beiden Schwandorfer Narrenvereine an einem Strick und in die gleiche Richtung. Burgwichtel und Burghexen konnten dabei auf die blaskräftige Mithilfe des Musikvereins bauen. Bevor die Kinder an der Reihe waren, befreit zu werden, bedeutete der Fasnetsauftakt aber auch Arbeit. Beispielsweise für den schon etwas angegriffen wirkenden Narrenpräsident Thomas Sänger. Er war, so berichtete er, seit 4 Uhr auf den Beinen und hatte mitgeholfen, damit die Morgenstärkung für die 20 Wurstverkäufer und 15 Mitglieder des Narrenbaumteams rechtzeitig bereit stand. Jetzt musste er weiter zur Rathausschließung.