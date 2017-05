Southside Weitere Bands für das Southside bestätigt: Line-Up ist jetzt komplett

Jetzt steht das Line-Up für das Southside-Festival fest. In einer weiteren Welle von Bandbestätigungen haben über zehn Künstler zugesagt, auf die Bühne zu treten. Darunter befinden sich die Musiker der norwegischen Band Kakkmaddafakka. Wer auch noch zugesagt hat, lest ihr hier.

H: Und was machst du so ? Wir sind dieses Jahr Live auf dem HuSo, trinken Ouzo vom 23 bis 25 Juno... #dieboys #live #hurricane17 #southside… pic.twitter.com/iobc8XU3qe — Die Boys (@xDIEBOYSx) 4. Mai 2017

Eine weitere Welle von Bandbestätigungen ist über das Southside-Line-Up geschwappt. Wie der Veranstalter auf der Festival-Homepage mitteilt, steht das steht jetzt komplett fest. Diese Künstler sind 2017 ebenfalls mit dabei:Das norwegische Weirdo-Kollektiv " Kakkmaddafakka ", genau wie die britischen Alternative-Rocker " Twin Atlantic ", " Dave Hause " und der Deutschrapper " Fatoni ". Außerdem JP Cooper, Louis Berry, Stu Larsen, Amber Run und Leif Vollebekk.Ebenfalls mit dabei sind "The Dirty Nil" und die Schooljam-Gewinner 2017 und 2016, "Mikroschrei" und "Aber Hallo". Beim Southside auftreten werden außerdem: Luke Noa & The Basement Bats, Tuesday Night Project und Rebels Of The Jukebox. Auf der White Stage werden "Die Boys" auftreten, die sich offensichtlich schon darauf freuen:Hier könnt ihr euch einige der Neuzugänge anhören: