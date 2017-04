Neuhausen ob Eck Unfall mit Schwerverletztem: Biker überschlägt sich mit Rennmaschine

Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Motorradfahrer, der infolge eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen und auf einer angrenzenden Wiese stürzte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen Emmingen-Liptingen Ederstetten und Neuhausen ob Eck auf der Landesstraße 440. Der Fahrer überschlug sich mit seiner 1000er Rennmaschine, teilt die Polizei mit. Nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Biker mit mehreren Verletzungen am Becken, seiner Schulter und an einem Bein in die Kreisklinik nach Tuttlingen gebracht und dort stationär aufgenommen.