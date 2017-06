Neuhausen ob Eck Southside-Festival: Festival-Muffel sind in Neuhausen nur schwer zu finden

Nicht jeder kann der Musik beim Southside-Festival etwas abgewinnen. Die Neuhauser wünschen den Besuchern beim Festival aber viel Vergnügen. Der Umgang mit den Gästen wird als freundlich beschrieben. Manche Einwohner sind beim Festival sogar mittendrin.

Neuhausen ob Eck – Ganz Neuhausen ist im Southside-Fieber. Wirklich ganz Neuhausen? Was machen eigentlich Dorfbewohner, die mit dem Festival-Rummel nichts oder nur wenig anfangen können? Wir haben uns in Neuhausen umgehört. Um eines schon vorwegzunehmen – es ist überhaupt nicht einfach, Southside-Muffel aufzutreiben.

Der erste Anruf bei einer Bekannten aus der Festival-Gemeinde gibt bereits einen Vorgeschmack darauf, dass die Suche nach einem bekennenden Festival-Muffel alles andere als einfach sein wird. Die Angerufene berichtet zwar, dass aus ihrem Bekanntenkreis einige Leute den Urlaub so gelegt haben, dass sie während des Southside-Trubels nicht in Neuhausen sind. Aber dann kommt sofort die Einschränkung: "Nein, mehr kann ich wirklich nicht sagen. Ausgesprochene Southside-Muffel kenne ich nicht und erwähnen Sie bloß meinen Namen nicht in der Zeitung."

Einige Telefonate später bekundet der ehemalige Vorsitzende des Neuhauser Heimatvereins, Heinrich Bastuck, dass er dem Festival musikalisch nichts abgewinnen könne. Bastuck sagt: "Ich verbringe das Wochenende zusammen mit meinem zehn Monate alten Enkel Paul und anderen Familienmitgliedern in meinem Garten hinter dem Haus." Doch auch der 72-Jährige fühlt sich weder von den zahlreichen Besuchern, noch von den Klangfetzen gestört, die der Wind in seinen Garten trägt. Der Fototermin im Hausgarten der Bastucks ist rasch vereinbart. Der Rentner resümiert: "Dass ich diese Musik nicht mag, ist meine eigene subjektive Meinung. Aber ich wünsche jedem Festivalbesucher Glück und Vergnügen."

Während des Fototermins kommt Nachbar Ibrahim Choucaiv in den Garten. Wie verbringt er das kommende Wochenende? Der 38-jährige Lackierer beginnt sofort zu schwärmen, als er antwortet: "Mittendrin!". Zusammen mit seinem Vater Sobhe und dem Bruder Diebo Choucaiv betreibt der Neuhauser auf dem Festival-Parkplatz einen Imbissstand. Dafür hat sich die Familie extra einen Verkaufsstand angeschafft. Choucaiv betont: "Mir persönlich macht der Umgang mit den freundlichen Besuchern jedes Jahr viel Spaß."

Eine weitere Station auf der Suche nach einem Festival-Muffel ist der Garten von Andrea Arlt. Die 42 Jahre alte Erzieherin lässt sich gerade von einer Bekannten die Haare färben – in Vorbereitung auf das Southside-Festival. Sie beurteilt die Lage knapp so: "Von uns in der Sternstraße geht eigentlich jeder zum Festival." Sie selbst verlegt mit Mann und Freunden den Wohnsitz sogar übers Wochenende in einen Wohnwagen auf dem Festivalgelände.

Entlang der Meßkircher Straße herrscht bereits emsiges Treiben. Auch Paul Reisinger und sein Sohn Severin bauen einen Verkaufsstand auf. Reisinger senior erklärt auf Nachfrage des SÜDKURIER: "Ich mache mich gerade wieder in meinem Beruf als Metzger selbstständig. An dem Stand wollen mein Sohn und ich am Donnerstag den in der Schlange stehenden Autofahrern kühle Getränke anbieten."