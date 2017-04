Die Liste der Bands für das Festival in Neuhausen ob Eck im Juni ist jetzt vollständig.

Nachdem mit Green Day, Linkin Park und Casper bereits die Headliner für das Southside Festival feststehen, teilt der Veranstalter nun alle weiteren Bands mit, die von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, in Neuhausen auftreten werden. Mit dabei sei das 2014 gegründete DJ-Duo Axwell und Ingrosso. Die beiden stünden für kompromisslos progressiven House. Ebenso mit dabei sind A Day To Remember mit ihrem Post-Hardcore, teilt FKP Scorpio mit. Auch die zwei Briten von Royal Blood entfalten live eine unbändige Wucht. Ganz andere, aber nicht weniger intensive Töne schlägt Clueso an: Der rappende Singer-Songwriter erfindet sich ständig neu. Die Band Wolfmother setzen dagegen auf klassischen Hard- und Stoner-Rock. Auch Halsey hat ihre Wurzeln als Singer-Songwriterin nicht vergessen. Trotzdem entwickelt sie ihren Sound weiter und steht mittlerweile für innovativen Electropop. Ganz ihrem Namen nach ist auch Lorde in die Pop-Aristokratie aufgestiegen: Ihr erster großer Hit „Royals“ bleibt unvergessen. Das Gleiche trifft auf Passenger und „Let Her Go“ zu.

Und auch mit dabei: das Synthpop-Trio Future Islands, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Of Mice and Men, You Me at Six, Baroness, Kodaline, Red Fang, Irie Révoltés, Montreal und Counterfeit sowie Kensington, LP, Moose Blood und Tall Heights und Ho99o9. Auf der White Stage stehen Modestep DJ Set, Alle Farben und RL Grime.