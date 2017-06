Neuhausen ob Eck Southside-Besucher ruft "Bombe" - und wird vom Festivalgelände geworfen

Viele Southside-Besucher sind bereits am Donnerstag nach Neuhausen ob Eck angereist. Aus Polizeisicht ist die Nacht auf Freitag ruhig verlaufen. Ein Vorfall endete für einen Besucher mit Verweis vom Festivalgelände.

Ein Besucher beim Southside 2017 hat für Unruhe im Eingangsbereich der Festivals gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der junge Mann einen schlechten Scherz erlaubt und "Bombe" gerufen. Damit sei der 26-Jährige in den Fokus des Sicherheitsdienstes und der Polizei gerückt.Der Veranstalter habe dem Festivalbesucher daraufhin seinen Eintrittbändel abgenommen und ihm vom Southside-Gelände verwiesen, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen ihn eingeleitet.Die erste Nacht beim Southside 2017 von Donnerstag auf Freitag ist aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. Die Polizei berichtet von einer körperlichen Auseinandersetzung unter Männern, die für beide Beteiligte im Krankrenhaus und mit einer Anzeige wegen Körperverletzung endete. Am Donnerstabend seien außerdem noch zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen worden. Ansonsten sei die Veranstaltung, abgesehen von "veranstaltungstypischen Delikten wie Diebstahl und Hausfriedensbruch" bis in die Morgenstunden friedlich verlaufen.