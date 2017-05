Der Veranstalter des Southside 2017 hat bekannt gegeben, wann die Bands und Musiker auf den Bühnen stehen werden. Wir haben alle Infos rund um den zeitlichen Ablauf des Festivals zusammengetragen.

Wann die Musiker auf einer der Festival-Bühnen stehen, könnt ihr den Bildern oben entnehmen oder hier nun die Timetables für das Programm vom 23. bis zum 25. Juni kostenlos herunterladen. Für eine bessere Lesbarkeit empfielt sich beim Download auf das Smartphone die PDF-Version im Hochformat.Wer bereits am Donnerstag (22. Juni) zum Southside-Festival nach Neuhausen ob Eck reist, kann am Abend ab 20 Uhr an den Warm-Up-Partys teilnehmen. Auf derwerden in der ersten halben Stunde R’n’B-Sängerin Ace Tee und Rapper Kwam.e auf der Bühne stehen und von 21 bis 22 Uhr geben sich die Punkrocker von Smile and Burn dort die Ehre. Auch Rapper Afrob heizt den Festivalbesuchern auf der White Stage ein – und zwar von 22.30 bis 23.45 Uhr. Kurz nach Mitternacht übernimmt das das Münchner DJ-Duo Schlachthofbronx die Bühne, gefolgt vom White Stage DJ Collective, welches dann bis in die Morgenstunden für Stimmung sorgt.Imfindet am 22. Juni von 20 Uhr bis fünf Uhr morgens die „Das Ding Radau & Rabatz Party“ statt, während auf derder Becks Camp FMTruck Halt macht, von dessen DJ-Pult aus Dennis Concorde aus Berlin ab 21 Uhr dem Zeltplatz einheizt.