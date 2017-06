Neuhausen ob Eck Southside 2017: Die Panama-Frage gehört zum Sicherheitskonzept

Wer sich beim Southside-Festival bedroht, bedrängt oder belästigt fühlen sollte, etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Opfer einer Straftat wurde, sollte wissen, wie man sich in diesem Fall verhält. Eine ganz bestimmte Frage kann in solchen Notfällen dem gesamten Festival-Personal gestellt werden, welches sich dann um die hilfesuchende Person kümmert.

Generell gilt: In jeder als bedrohlich empfundenen oder gefährlichen Situation sollten sich die Gäste des Festivals umgehend an die Mitarbeiter vor Ort wenden!Doch was ist, wenn man in einer Notsituation steckt und nicht offen sprechen kann? Oder aus Angst nicht sagen kann, was passiert ist oder welche Beobachtung man gemacht hat? Denn vielleicht möchte man sich in diesem Moment nicht in einer Menschenmenge dazu äußern.Für solche Fälle hat der Veranstalter das „Panama“-Projekt ins Leben gerufen, bei dem jeder Person, die Hilfe sucht, schnell und unkompliziert geholfen wird. Das bedeutet, wer die Frage „“ an das Barpersonal, die Security-Mitarbeiter oder sonstige Southside-Mitarbeiter stellt, wird ohne weitere Rückfragen in einen geschützten, ruhigen Bereich gebracht, in dem die Situation geklärt werden kann. Diese Frage kann natürlich auch an die Polizeibeamten und die Sanitäter beim Festival gerichtet werden, die ebenfalls in dieses Sicherheitskonzept eingeweiht sind.Außerdem gibt der Veranstalter auf der offiziellen Southside-Homepage bekannt: „Alle, die den Weg nach Panama kennen, tragen ein grün-rotes Armband mit dem Schriftzug Panama. Es macht dabei keinen Unterschied, ob Frauen oder Männer um Hilfe bitten oder warum. Allen Hilfesuchenden wird je nach Sachlage direkt vor Ort weitergeholfen.“