Neuhausen ob Eck Sonja Knittel stellt Malerei erstmals öffentlich aus

Mit der ersten öffentlichen Ausstellung ihrer Werke kehrte Sonja Knittel aus Oberschwandorf bei Neuhausen ob Eck zu ihren Wurzeln zurück: Die Künstlerin, die in Ditzingen lebt, zeigte ihre Arbeiten im Bürgersaal in Schwandorf. Klassenlehrer Lothar Fischer hatte einst das Talent der damals Zehnjährigen entdeckt.

Neuhausen-Schwandorf – In einem bunten Farbenmeer glänzte am Sonntag der Schwandorfer Bürgersaal bei der Matinee "Farbträume". Die Künstlerin Sonja Knittel, als Tochter von Gertrud und Adolf Koch 1950 in Schwandorf geboren, hatte sich entschlossen, ihre zahlreichen Bilder erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Besucher honorierten diesen Entschluss, indem sie sich am Sonntagmorgen geradezu in den Gemeindesaal drängten.

"Warum mache ich so eine Ausstellung?" Sonja Knittel gab drei Antworten: "weil ich mich meinem Geburtsort Schwandorf immer verbunden fühle, weil ich gerne Projekte in Angriff nehme und weil ich neugierig und gespannt bin auf Ihre Reaktionen." Ortsvorsteher Günter Binder hatte in der Reihe "Bühne im Dorf" von Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald grünes Licht bekommen und die Ausstellung arrangiert. Er war sehr erfreut, dass die Künstlerin ihre Werke zuerst in Schwandorf öffentlich macht. Er erwähnte besonders Schulleiter Lothar Fischer: Dieser hatte das Talent von Sonja Koch, wie die Schülerin damals noch hieß, erkannt und speziell gefördert.

Begleitet wurde Sonja Knittel bei der Matinee auch von Rainer Schall, Maler und Objektkünstler sowie Dozent beim Kunstkreis in Ditzingen. Rainer Schall ging in seiner Laudatio auf die Kunstwerke von Sonja Knittel ein, führte den Betrachter in die unmittelbare Gegenwart und erklärte die Entstehungsweise der Werke. Seit etlichen Jahren sind Sonja Knittel und Rainer Schall forschend in der Welt der Malerei unterwegs.

Drei verschiedene Bildgruppen waren in der Ausstellung zu sehen, die sich in Material und Methode unterscheiden und die die Vielfalt der Interessen von Sonja Knittel zeigen: die kleine Gruppe der Aquarelle, die größere Gruppe der Acrylbilder und eine Serie von Blumenbildern, die am iPad entstanden sind. Die materialbetonten Acrylbilder und die gewissermaßen materiallosen Bildschirmmalereien seien typische Eigenheiten von Sonjas Knittels Herangehensweise, wie Schall sagte. Knittel bestreite mit ihrer Malkunst den prozessorientierten Weg. Der Malprozess führe nicht schnurstracks zum Ziel. Das fertige Bild sei vielmehr Ergebnis kurviger Bewegungsschleifen, von Nebenwegen, Abkürzungen und manchmal auch von Sackgassen in einem gestalteten Prozess. Verlangt würden permanente Entscheidungen und eine hohe Flexibilität. Es sei die lebendige Herausforderung, die die Kunst im Allgemeinen und die Malerei von Sonja Knittel im Speziellen biete. Rainer Schall war voll des Lobes über die mannigfachen Bilder der Künstlerin.

Sonja Knittel sagt über sich: "Ich bin ein fröhlicher Mensch und möchte mit bunten Farben diese Fröhlichkeit zum Ausdruck bringen. Wenn ich male, dann vergesse ich die Welt um mich, die Sorgen und die Probleme in mir. Ich tauche ein in Farben, spontane Gefühle und Handlungen. Meine Bilder entstehen nicht durch Abmalen, sondern entwickeln sich immer in einem Entstehungsprozess. Ein Bild zu malen, verlangt viel Kraft und Arbeit. Ich verausgabe mich voll, bin danach erschöpft, aber in mir ist ein gutes Gefühl."

Sonja Knittel erklärt, sie sei vom großen Ansturm der Besucher überwältigt, die teilweise eine weite Anreise nach Schwandorf auf sich genommen hatten. Einige Werke fanden spontan Käufer.

Zur Person

Sonja Knittellebt in Ditzingen. Sie wurde 1950 als Sonja Koch in Oberschwandorf geboren. Hier besuchte sie die Grund- und Hauptschule. Ihre ersten Skizzen und Zeichnungen schuf sie im Alter von zehn Jahren, ihr Klassenlehrer Lothar Fischer entdeckte ihre Begabung. Von 1965 bis 1968 absolvierte Sonja Knittel die Ausbildung zur Damenschneiderin in Tuttlingen. Die kreative Berufsausbildung hatte Schwerpunkte in Gestaltung, Modezeichnen, Farb- und Proportionslehre.

1970 machte sie ihren Abschluss zur Fachhochschulreife und studierte bis 1973 Bekleidungstechnik und Mode in Albstadt und Sigmaringen. Nach Studienende arbeitete sie bis 1979 in Firmen der Bekleidungsindustrie, auch in verantwortlicher Position. Parallel besuchte sie Aquarellkurse für kreativen Mal- und Skizzenprozess. 1980 machte sie ihren Abschluss zur Berufsschullehrerin für Mode und Design.

Von 1981 bis 2013 war Sonja Knittel als Oberstudienrätin an der Meisterschule und am Berufskolleg für Mode und Design in Stuttgart tätig. Seit 1973 ist sie mit Walter Knittel aus Buchheim verheiratet.