Neuhausen ob Eck Sommerfest der Musikkapelle Neuhausen: Vogelwiesen-Rock mit Blasmusik in der Homburghalle

Die drei Musikkapellen der Gemeinde Neuhausen ob Eck hatten nach etlichen Jahren wieder zu einer gemeinsamen Veranstaltung in die Homburghalle eingeladen.

Die Musikkapelle Neuhausen animierte die Besucher in der Einladung, Dirndl und Lederhose zu tragen. Diesem Aufruf folgten zahlreiche Besucher und erschienen in der zünftigen Festkleidung. Der erste Neuhauser Vogelwiesen-Rock war am Samstag Auftakt zum jährlichen Sommerfest der Musikkapelle Neuhausen. Vorsitzender Uwe Schaz begrüßte zunächst die Musikkameraden aus Worndorf, die mit der Polka "Auf der Vogelwiese" den ersten gemeinsamen Wiesen-Rock unter der Leitung von Rolf Rentschler eröffneten. Gesanglich stimmte das Publikum in den Text mit ein. Altbekannte Blasmusik erfreute danach die Festbesucher. Nach einer Stunde folgte die Wachablösung durch die Musikkameraden aus Schwandorf mit den Dirigenten Hubert Lehn und Walter Muttscheller. Das Repertoire beliebter Blasmusik und Gesang, begleitet vom rhythmischen Klatschen begeisterter Musikfans, steigerte die Stimmung im Saal. Beim Fassanstich von Helmut und Uwe Schaz floss das Bier in Strömen, leider neben die Gläser. Das Problem war der Zapfhahn. Den Musiker aus Schwandorf war dieses Handikap bekannt, entsprechend war die Freude. Den dritten Teil der musikalischen Auftritte bestritt die Musikkappelle Neuhausen mit Dirigent Oliver Schulz. "Gruß an Kiel" zum Einmarsch, dann ging es von der Vogelwiese auf musikalische Reise hinaus in die weite Welt. England, USA, Spanien, Frankreich, Schweiz und Österreich waren Stationen beim Weltenbummel mit typischer und moderner Blasmusik, Rock, Gesangs- und Showeinlagen. Die Solisten Hubert Hepfer (Alphorn), Christian Leibinger (E-Gitarre), Florante Veronelli (Keyboard) und Martina Schlegel (Gesang) gaben der Veranstaltung weitere Höhepunkte.

Zum großen Finale standen über 100 Musiker der Gemeinde auf der Saalbühne. Noch einmal ertönte aus den vielen Musikinstrumenten die Polka "Auf der Vogelwiese" und ein sangesfreudiges Publikum stimmte in den Schlussakkord mit ein. Der Festauftakt für ein Sommerfest unter der Mitwirkung der drei musizierenden Vereine aus der Gesamtgemeinde war gelungen. Die Organisatoren wollen bis zur nächsten gemeinsamen Veranstaltung nicht mehr so lange warten, war der Tenor der Mitwirkenden. Der Musikkapellen-Förderverein Neuhausen ob Eck hatte für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.