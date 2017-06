vor 5 Stunden Julia Sondermann Neuhausen ob Eck So wird das Wetter beim Southside 2017

Der Festivalsommer wird an diesem Wochenende in Neuhausen ob Eck seinem Namen alle Ehre machen: Das Southside 2017 wird heiß!

Pünktlich zum Sommeranfang hat die Jahreszeit richtig Fahrt aufgenommen. Deshalb appelieren die Veranstalter auch an alle Festivalbesucher, nicht nur kühlen Gerstensaft zu sich zu nehmen, sondern auch an ausreichend Wasserzufuhr zu denken.



Unverzichtbar sind außerdem: Sonnencreme, Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung. Ihr wollt doch nicht, dass euch die Hitze oder ein Sonnenbrand am ersten Tag des Festivals schon schachmatt setzt, oder?



Und jetzt zu den Wetteraussichten (Stand: 23. Juni, 9 Uhr):



Das Southside-Wetter am Freitag (23. Juni)



Kaum eine Wolke wird den Himmel über dem Flugplatz von Neuhausen ob Eck trüben. Entsprechend werden die Werte tagsüber auf bis zu 32 Grad klettern. Doch vielleicht können die Windböen, die das gesamte Southside begleiten werden, für spürbare Abkühlung sorgen. In der Nacht rutscht das Thermometer bis knapp unter 20 Grad.





Das Southside-Wetter am Samstag (24. Juni)



Etwas angenehmer gestaltet sich der Samstag: Gegen Mittag sorgen einige Schönwetterwolken dafür, dass es nicht wärmer als 30 Grad wird. Es bleibt heiter - mit einem kleinen Gewitterrisiko. In der Nacht wird keiner der Southsider frieren - bei etwa 17 Grad Außentemperatur, kann man es sich im Zelt gemütlich machen.







Das Southside-Wetter am Sonntag (25. Juni)



Der letzte Festivaltag kann mit bis zu 26 Grad ein perfekter Abschluss des diesjährigen Southsides werden. Während am Morgen noch ein paar Wolken den Blick auf den blauen Himmel über Neuhausen versperren können, werden es am Nachmittag wahrscheinlich nur noch wenige Wölkchen sein, die sich bis zum Abend komplett auflösen.