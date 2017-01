vor 23 Stunden SK Neuhausen ob Eck Skikurse am Wochenende

Bei ausreichender Schneelage ist der Skilift Lange Halde am Samstag, 14. Januar, von 13 bis 22 Uhr und tags darauf am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wie der Schwäbische Albverein (SAV) aus Neuhausen mitteilt, bietet die Ski- und Snowboardschule des SAV Neuhausen bei genügend Schnee am kommenden Wochenende wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder an.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.