Neuhausen ob Eck Sieben neue Mitglieder singen im Kirchenchor Worndorf

Katholischer Kirchenchor Sankt Mauritius Worndorf zeigt sich bei Hauptversammlung zufrieden. Hier sorgen gleich zwei Dirigenten für gute Töne

39 Proben, 12 Auftritte und 27 Sängerinnen und Sänger: Der katholische Kirchenchor Sankt Mauritius in Worndorf hat ein positives Fazit für das vergangene Jahr 2016 gezogen. Hubert Keller zeigte sich als Vorsitzender erfreut über ein erfolgreiches Vereinsjahr und besonders über das gelungene Konzert mit dem Projektchor, dem Männerchor aus Hohentengen und dem Musikverein.

Aus dem Projektchor haben sich sieben neue Gesangsstimmen, darunter sechs Frauen und ein Mann, als Neuzugang dem Kirchenchor angeschlossen. Die Chorgemeinschaft zählt nunmehr 27 Sängerinnen und Sänger, die Mitgliederwerbung für die Zukunft soll weitergeführt werden. Dabei freut sich der Chor über den Luxus, mit Volker Nagel und Hans Bettinger gleich zwei einheimische Dirigenten und Organisten zu haben. Die gegenseitige Unterstützung und Ergänzung der Dirigenten funktioniere gut. Hans Bettinger leitet noch den Kirchenchor in Emmingen innerhalb der Seelsorgeeinheit.

Dirigent Volker Nagel begann seine Ausführungen mit dem Liedtext "Welch ein Geschenk ist Lied" und zeigte sich mit den Leistungen seiner Sängerschar sehr zufrieden. Für 14 öffentliche Auftritte wurden 39 Proben abgehalten. Kassier Konrad Jäger ließ aus der Chorkasse etwas mehr Geld in die Kameradschaftspflege fließen. Im laufenden Kirchenjahr stehen wieder 14 Auftritte bei Gottesdiensten an. Pfarrer Ewald Billharz bedankte sich für dieses Engagement aller Mitwirkenden, die Gottesdienste feierlich mitzugestalten. Mit Blick in die Zukunft soll auch die Identität des Chors im Ort bewahrt werden. Die Chormitglieder benutzen seit dem Herbst den neuen Pfarrgemeindesaal als Probelokal und Raum für Veranstaltungen und Zusammenkünfte.

Bei den Wahlen wechselte die Besetzung für Protokoll und Kassenprüferin: Gabi Keller übernimmt das Protokollbuch von Sylvia Vogler, Waltraud Nagel das Amt der Kassenprüferin von Gertrud Müller. Notenwart Hansi Zimmermann wurde in seiner Position bestätigt und wird durch die Mithilfe der Chormitglieder in der Pflege des umfangreichen Notenmaterials unterstützt.