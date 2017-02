Neuhausen ob Eck Schwandorfer Narren legen flotten Fasnets-Auftakt hin

Mit Indianern, die Rauchzeichen dem Internet vorziehen und LED-Strichmännchen starten die Burgwichtel in die Fasnet.

Ein buntes Programm mit musikalischen Höhepunkten haben die Schwandorfer Burgwichtel zum Auftakt der Dorffasnet geboten. Narrenpräsident Thomas Zenger und Bajas Gregor Fischer begrüßten das närrische Volk, unter ihnen im pinkfarbenen Bärenkostüm Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald mit Gattin, Ortsvorsteher Günter Binder mit Ehefrau Margit, Zunftmeister Frank Zumkeller mit Anhang von der Patenzunft der Schlehenbeißer aus Liptingen und im gleichen Atemzug die Ehrenmitglieder mit einem kräftigen "Burg-Wichtel" im Einklang mit "Burg-Hexen". Zum Auftakt huschten die "Rennhennen" aus Neuhausen als "Prima Ballerina" mit Manuela Joch, Petra Reutebuch, Bärbel Hensler, Monique Kohler-van Hees und Sandra Gompper zu Schwanensee über die Narrenbühne.

Im Indianer-Look erzählten Simone Kästle, Sieglinde Füssel und Biggi Fischer aus dem Dorfgeschehen und vertrauten dabei lieber auf die Nachrichten der "Roten Schwester" mittels Rauchzeichen als auf sehnsüchtiges Warten auf schnelles Internet. Ortsvorsteher Günter Binder durfte hier das "Rindvieh" spielen und wurde danach an den Marterpfahl gebunden. Zu Abba-Melodien und mit passendem Outfit als Tanzgruppe waren Birgit Hofmann, Luzia Jäger, Diana Kästle, Ramona Martin, Sonja Winter, Marianne Rösch, Silvia Stehmer, Nicole Kabisreiter, Martina Horn und Martina Jäger waren ein Augen- und Ohrenschmaus. Die Wartezeit in der Arztpraxis verkürzten sich Gregor Fischer und Uli Binkele mit witziger Unterhaltung bis Krankenschwester Oliver Rudischhauser die amüsante Unterhaltung jäh unterbrach. Höhepunkt des Abends war der aufwendig inszenierte "Space Dance" mit den Mitwirkenden Roland Jäkle als Initiator, Winfried Jäger, Ralf Kästle, Armin Jäger, Thomas Kabisreiter, Thomas Jäger, Michael Kästle und Michael Martin. Im stockdunklen Saal tanzten die "Strichmännchen" mit LED-Leuchtband über die Bühne. Alles in allem also ein gelungener Auftakt zur Schwandorfer Fasnet.