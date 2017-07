Neuhausen ob Eck Schotten dicht am Bürgersaal: Eingangsbereich bekommt wasserdichte Türen

Schotten dicht am Bürgersaal: Eingangsbereich bekommt wasserdichte Türen

Der Bürgersaal bekommt im oberen Eingangsbereich wasserdichte Türen. Dieser Beschluss fiel am Dienstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung. Mit dem Einbau dieser Spezialtüren soll der Saal bei Starkregenereignissen vor Überflutung geschützt werden. Der Rat gab für Kauf und Einbau der neuen Türen 12 500 Euro frei.

Wasserdichte Türen für einen Gemeindesaal auf der trockenen Alb? Die Worndorfer haben in den vergangenen rund 15 Jahren drei Mal schlechte Erfahrungen gemacht, wie Hauptamtsleiter Bernd Schauer im SÜDKURIER-Gespräch bilanzierte. Zuletzt hatte das Wasser von der Oberdorfstraße her den Saal bei den Unwettern im vergangenen Jahr überschwemmt. Schauer: "Die beiden Eingangstüren konnten dem Druck des Wassers nicht standhalten." Genau diese beiden Türen sollen nun durch Türen in Aluminiumausführung ersetzt werden.

Zwei Anbieter mussten im Vorfeld der Entscheidung von der Wertung ausgeschlossen werden, wie in der Sitzung betont wurde. Als Grund nannte Bürgermeisterstellvertreter Markus Seeh, dass diese Betriebe die vorhandenen Holztüren lediglich durch neue Holztüren ersetzen wollten. In die Wertung kamen deshalb nur die beiden anderen Anbieter, die Alutüren angeboten hatten. "Die Anbieter waren aufgefordert worden, sich selbst vor Ort die Situation anzuschauen, um dann wasserdichte Türen anbieten zu können", sagte Markus Seeh. Die Firma Konzept aus Radolfzell hatte maßgearbeitete Türen ins Angebot gepackt und wollte dafür fast 18 000 Euro haben. Die heimische Firma Hopp bot für 12 500 Euro industriell vorgefertigte Türen an und kam mit diesem Angebot zum Zug.

Was wären die Alternativen zum Einbau von wasserdichten Türen? Zunächst könnten in der Oberdorfstraße weitere Kanäle verlegt werden. Damit könnte das Oberflächenwasser abgeleitet werden, bevor es in den Bürgersaal fließt. Markus Seeh: "Allerdings würden die Kosten dafür bei deutlich mehr als 50 000 Euro liegen." Die andere Alternative wäre, alles zu belassen wie bisher. Das würde jedoch bedeuten, dass nach jeder Überschwemmung der Parkettboden des Saals repariert werden müsste. Beide Möglichkeiten kommen weder für die Verwaltung noch für den Rat infrage. Das Gremium hatte sich deshalb bereits bei den Haushaltsberatungen für wasserdichte Türen ausgesprochen.

Allerdings sind im aktuellen Haushaltsplan für die wasserdichten Türen in Worndorf nur 6000 Euro vorgesehen. Die restlichen rund 6500 Euro sind "im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips im Vermögenshaushalt abgedeckt". Konkret kann das fehlende Geld von jenen 700 000 Euro abgezweigt werden, die im Haushaltsplan für Kanalarbeiten stehen. Diese Kanalarbeiten wurden verschoben, das Geld wird in diesem Jahr nicht gebraucht.

Bürgersaal

Der Bürgersaal in Worndorf ist neben der Homburghalle und dem Bürgersaal in Schwandorf die dritte öffentliche Versammlungsstätte in der Gesamtgemeinde Neuhausen. Unter anderem viele Hochzeitspaare nutzen den Bürgersaal für ihre Hochzeitsfeiern. Schauer: "Wir wollen und können den Leuten möglicherweise drei Wochen vor der Hochzeit nicht sagen, dass sie den Saal wegen Überschwemmungsschäden nicht nutzen können." (hps)