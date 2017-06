Southside Rücksicht nehmen: Der Ehrenkodex im ruppigen Moshpit

Bei einem Rockkonzert kann es unmittelbar vor der Bühne schon mal etwas ruppig werden. Das ist dann aber meist sogar Absicht und kann großen Spaß machen. Im Moshpit, einem wilden Tanzkreis, gilt ein Ehrenkodex, damit sich niemand ernsthaft dabei verletzt.

Er wird geliebt und gefürchtet, der Moshpit, dieser Kreis vor der Bühne, der sich ganz plötzlich bildet und in dem alle wie wild herumspringen, aneinanderstoßen und aus dem es fast kein Entkommen mehr gibt, wenn er mal da ist. Gerade deshalb halten sich viele lieber zurück, wenn sie merken, dass der Moshpit droht. Dabei gibt es eigentlich gar keinen Grund, sich zu fürchten. Denn für den Moshpit gibt es einen Ehrenkodex. Und wenn sich alle daran halten, dann ist der Tanzkreis kein Grund zur Panik – sondern eine richtig spaßige Angelegenheit. Damit auch ihr Spaß habt, gibt’s hier den Ehrenkodex zum Auswendiglernen – und der schützt auch die, die trotz aller netten Regeln einfach keine Lust aufs Moshen haben.Fällt ein Teilnehmer des Moshpits zu Boden oder stolpert, wird ihm sofort von den anderen Teilnehmern wieder auf die Beine geholfen oder er wird vom Rest der Tänzer abgeschirmt.Auch wenn es aggressiv aussieht, hier findet kein Kampf statt. Also sollte man das Moshen auch nicht zu einem werden lassen. Wer einen anderen Mosher aus Versehen etwas fester anrempelt: Einfach mit Schulterklopfer oder anderer Geste entschuldigen.Die großen und langen Stacheln auf Nietenjacken oder - gürteln erhöhen die Verletzungsgefahr im Moshpit beträchtlich. Daher gilt: Die sind hier tabu.Glasflaschen sind auf dem Festivalgelände ohnehin nicht erlaubt, in einem Moshpit haben sie umso weniger was verloren. Sturz, Splitter, Aua.Leute, die am Rande des Moshpit stehen, haben vermutlich keine große Lust, auch Teil davon zu werden. Also gilt hier: Wer draußen bleiben will, sollte nicht angerempelt und in die Grube gezwungen werden.