NeuhausenobEck Naturfreunde Schwandorf/Gallmannsweil mit neuer Spitze

Verein wählt junges Führungsteam und freut sich über viele neue Mitglieder. Einige sind wiederum bereits seit Jahrzehnten dabei

Der Vorstand der Naturfreundegruppe Schwandorf/Gallmannsweil hat die Verantwortung in junge Hände gegeben. Es war bekannt, dass der Verein mit Obmann Franz Jäger ein junges Team für die Vereinsführung sucht. Er selbst gab den Vorsitz nach 13 Jahren an seinen Sohn Hartmut Jäger weiter. Der Generationswechsel hat den positiven Nebeneffekt, dass sich zahlreiche neue Mitglieder angemeldet haben. 27 Erwachsene und 25 Kinder, überwiegend junge Familien, sind 2016 dazu gekommen. Der Verein aus den zwei Ortsteilen Schwandorf und Gallmannsweil, der Gemeinde Neuhausen ob Eck und Mühlingen, zählt nun 73 erwachsene Mitglieder.

Die Führung der Naturfreunde bleibt in der Familie. Hartmut Jäger wurde vor einem Jahr als Schriftführer gewählt und konnte so Erfahrungen im Vereinsgeschehen sammeln, jetzt ist er erster Obmann. 40 anwesende Mitglieder haben in einer schnellen Wahl unter Leitung von Ortsvorsteher Günter Binder das neue Gremium gewählt.

Dabei gab es noch folgende Wechsel: Zweiter Obmann wurde Markus Gitschier für Konrad Reichle, Schriftführerin wurde Silvia Niebel für Hartmut Jäger, Kassiererin wurde Martina Jäger für Kurt Matheis, Revisoren wurden Timo Niebel für Eva Müller und Thomas Jäger für Helga Hermann. Hüttenwart Jürgen Biendara wurde im Amt bestätigt. Binder dankte dem bisherigen Gremium für die geleistete Arbeit im örtlichen Vereinsleben und wünschte dem neuen Gremium ein erfolgreiches Wirken.

Im weiteren Mittelpunkt der Versammlung standen Ehrungen für eine langjährige Mitgliedschaft durch Obmann Franz Jäger und Konrad Reichle. Johann Müller erhielt die Ehrung für 60 Jahre, Gertrud Parschau und Josef Gitschier für 50 Jahre. Seit 40 Jahren zählen Richard Klotz, Franz Jäger und Gisela Erhardt zur Gruppe der Naturfreunde, Helga Hermann und Wilhelm Wiemer sind seit 30 Jahren Mitglied. Die Geehrten wurden mit der Anstecknadel ausgezeichnet und erhielten ein Präsent.