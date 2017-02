Neuhausen ob Eck Närrischer Kaffeenachmitag in Schwandorf: Frauen lassen Fasnet ausklingen

Die Schwandorfer Narren zeigten auch am Fasnetsdienstag noch keine Müdigkeit. Zum närrischen Kaffeenachmittag und Kehraus hatte die Frauengemeinschaft in den Bürgersaal eingeladen.

"Cowboy und Indianer" – das diesjährige Motto spiegelte sich nochmals im Programm der Frauen. Für eine schöne närrische Stimmung sorgten kleine und große Narren auf der Narrenbühne. Gesangsdarbietungen, Sketche und Tänze folgten in nahtloser Reihenfolge. Nochmals wurden alle Register gezogen, die Schwandorfer Narren zeigten eine unerschöpfliche Kondition. Im ersten Programmpunkt berichten die Frauen von ihrer Wallfahrt mit der Bahn nach Konstanz, die sich im Nachhinein als sogenannte Schwarzfahrt entpuppte. In der weiteren Programmfolge waren Tänze der Mutter-Kind-Gruppe, der Mädchengruppe und der "Abba-Gruppe" geboten. Dem Narrenpräsident Thomas Zenger, Bajas Gregor Fischer, Hexenmeister Rafael Sujevs und Narrenpolizist Otto Horn blieb der Marterpfahl bei der jungen Indianerhorde nicht erspart.

Was die Narren beim Bürgerball und am Schmotzige Dunschdig schon begeistert mit Applaus feierten, das durfte nochmals dem neuen Publikum im Saal auf eindrucksvolle Weise präsentiert werden. Die umfangreichen Proben hatten sich offensichtlich gelohnt. Putzfrau Regina Joos erzählte die neuesten Neuigkeiten, Claudia Krieger und Barbara Schatz glossierten den ehelichen Alltag. Vorsitzende Hannelore Haaf führte in humorvoller Weise durch das dreistündige Programm, das mit dem Tanz der Cowboys und viel Applaus endete. Am Abend wurden Burgwichtel und Burghexe wieder zum Burgfelsen zurückgetrieben. Hier verweilen die Schwandorfer Narrenfiguren bis die Fasnet im kommenden Jahr wieder erwacht.

Die am närrischen Programm im Schwandorfer Bürgersaal mitwirkenden Frauen waren: Christa Lehn, Claudia Krieger, Barbara Schatz, Carina Lehn, Hannelore Haaf, Regina Joos, Silvia Stehmer, Silvia Niebel, Hannelore Osswald, Silvia Mülherr, Nicole Kabisreiter, Margit Binder, Martina Horn, Martina Jäger und Luzia Jäger.