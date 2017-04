Neuhausen ob Eck Musikverein Schwandorf sucht neuen Dirigenten

Walter Muttscheller hört nach 21 Jahren als Dirigent des Musikvereins Schwandorf auf. Nun sucht der Vorstand nach einem Nachfolger – keine leichte Aufgabe.

Neuhausen-Schwandorf (hd) Dirigent Walter Muttscheller wird nach 21 Jahren musikalischer Leitung des Musikvereins Schwandorf den Taktstock niederlegen. Es lag eine spürbare Anspannung in der Luft, als Muttscheller seinen Rücktritt bei der Jahresversammlung bekannt gab. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert am 22. April im Bürgersaal, welches Muttscheller als verantwortlicher Dirigent noch leitet. Die nachfolgenden Musikproben werden von Vizedirigent Hubert Lehn oder von Walter Muttscheller bis zur Verpflichtung eines neuen Dirigenten abgehalten.

Unter den Musikern war der Dirigentenwechsel hinlänglich bekannt. Der Vorstand sucht nun ab sofort einen geeigneten Nachfolger. Für den Vorsitzenden Markus Roth und sein Vorstandsteam sicher keine leichte Aufgabe. Der Musikverein zählt in seiner Mitgliederliste derzeit 52 Aktive, davon musizieren 46 im Stammorchester. 18 Ehrenmitglieder, teils noch aktiv in der Kapelle, sowie 91 unterstützende Mitglieder sind registriert. Das Durchschnittsalter der Mitwirkenden beträgt 32 Jahre.

Für 27 Auftritte, davon 21 öffentlich, wurden 43 Musikproben abgehalten. Höhepunkt 2016 war das dreitägige Bezirksmusikfest. Finanziell steht der Musikverein nach vorgelegter Bilanz von Kassierer Ralf Roth auf gesunden Beinen. Die Jugendausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Neuhausen.

Walter Muttscheller, der den Musikverein in den vergangenen 21 Jahren durch Höhen und Tiefen leitete, sprach in seinem letzten Resümee von einem turbulenten Jahr und appellierte an den Zusammenhalt der Musiker. Ein wachsames Auge hat Instrumentenwart Hubert Lehn auf Bestand und Zustand der Musikinstrumente. Eine größere Reparatur stand bei einem Bass an. Insgesamt lobte er die Musiker für den pfleglichen Umgang mit ihren Instrumenten.