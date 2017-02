Neuhausen ob Eck Musik, Tanz und Stimmung beim Schwandorfer Landjugendball

Die Schwandorfer Landjugend feierte in altbewährter Weise ihren weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Landjugendball. Seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet für überwiegend junge Ballbesucher.

Die Jugendgruppe bringt von Jahr zu Jahr immer wieder neue Akteure auf die Bühne, welche den Einstieg in die Narretei wagen, daran Gefallen finden und später ab und an zu Schwandorfer Fasnetsgrößen werden. Ohne große Werbeaktion war der Saal schon weit vor Programmbeginn proppenvoll. Alleinunterhalter Chris legte zunächst eine flotte Stimmungsmusik auf die Tasten seines Akkordeons und ließ dabei seine schnellen Finger über weiße und schwarze Tasten flitzen.

Die Stimmung stieg bis zum Programmbeginn. Mit dem Märchen "Es war einmal" – Rotkäppchen und der böse, nein traurige Wolf, den nicht der Jäger erlegte, sondern der sein Leben im Straßenverkehr verlor, eröffnete das närrische Programm. Die Textpassagen hierzu wurden mit passenden Liedtexten aus dem Schlagermilieu eingespielt. Das traurige Ende eines Wolfes reduzierte zunächst die Stimmung im Saal. Doch Alleinunterhalter Chris nahm die Stimmungskohlen aus dem Feuer und sorgte für einen Stimmungs-Umschwung.

Viel Beifall gab es für den perfekten Auftritt in der gut einstudierten Playbackaufführung "Say Something" von Kerstin Bienert und Marvin Völlm bei getauschten "Mann-Frau-Rollen". Die geforderte Zugabe wurde natürlich geliefert. Nach 61 Minuten legte nun Chris wieder nach. Was die Mädchen mit einem Showtanz und im zweiten Auftritt mit einem Flashmob zu "Marry You" auf das Parkett legten, war dann allererste Sahne. Der Saal kochte im rhythmischen Klatschen der Ballbesucher. Genauso fetzig und rasant gab es die frenetisch geforderte Zugabe. "Minutensketche" wie ein Alarm bei der Feuerwehr, eine verwirrende Zimmerbestellung oder eine Hochzeit wurden in die Programmpunkte eingebunden.

Die Zwillingsbrüder Jonas und Jannik Seeh führten durch das gelungene, närrische Programm. Die jungen Akteure erhielten für ihre Auftritte den verdienten Applaus einer begeisterten Narrenschar. Für den Höhepunkt außerhalb der Programmdarbietungen sorgte Joachim. Er überraschte im Rampenlicht der Spots auf der Narrenbühne seine Lebensgefährtin Nadine mit einem förmlichen Heiratsantrag unter dem Jubel des tobenden Saales. Nach dem offiziellen Programm wurde in der Bar gefeiert. Bis weit nach Mitternacht steppte der Bär.

Die Akteure

Bei "Rotkäppchen" wirkten mit: Jana Gompper, Jonas Seeh, Timo Reutebuch, Etienne Joch, Julius Tusk, Jannik Seeh und Selina Winter. Bei "Say Something" waren es: Kerstin Bienert und Marvin Völlm. Beim Showtanz und beim Flashmob dabei waren: Michelle Joch, Selina Fritz, Melanie Kästle, Jana Gompper, Alina Koch, Selina Winter, Anna Rösch, Kerstin Bienert und Cindy Kabisreiter. Die Minutensketche führten auf: Lukas Fischer, Christoph Mülherr, Julius Tusk, Sebastian Mülherr, Jonas Seeh, Jannik Seeh und Marvin Völlm. (hd)